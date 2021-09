"Byly to právě 180. narozeniny našeho velikána, se kterými festival spojil své skromné dvacetiny. První polovina večera patřila Koncertu pro violoncello a orchestr h moll, jednomu z nejkrásnějších Dvořákových děl, které zaznělo v oduševnělé, niterné interpretaci světově proslulé violoncellistky Michaely Fukačové," řekla za organizátory Lucie Johanovská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.