Odpoledne začne program v hlavním areálu. Od 14 hodin postupně zahrají kapela Vanity, liberecký Robin Mood, Ovčie Kiahně, písničkář Pokáč, Michal Hrůza nebo Walda Gang. Speciální drum show si připravil syn pořadatele Šimon Mikez, který si jako hosta pozval dalšího nadějného bubeníka z proběhlé celostátní soutěže, kde se oba umístili na druhém, respektive čtvrtém místě.

Historickou část Železného Brodu oživí pouliční umělci. Vstupné půjde do futrálu

„Věříme, že si po pauze lidé opět najdou cestu za kulturou bez omezení a užijí si jeden den bez všedních starostí,“ uvedl pořadatel Pavel Mikez.

Vstupenky lze zakoupit i na místě. Děti do 6 let mají vstupné zdarma, do 14 let za 100 korun. Další podrobnosti zájemci najdou na stránkách maloskalskanoc.cz.