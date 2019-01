Liberec /VÝSTAVA, ROZHOVOR/ - Říká jablonecký fotograf o profesionálních modelkách. V rozhovoru představil svou aktuální výstavu ve Skyy baru v Jablonci.

„Běžní lidé, co se nestydí a přišli se vyfotit, mají před fotoaparátem své nezkalené osobní kouzlo. Nejraději mám ale ty, kteří v sobě nesou kus herce a kus šílence," říká fotograf Martin Koubek, který vystavuje akty v jabloneckém Skyy Baru na Dolním náměstí.

Výstava s názvem „Nahá AKTovka" přináší akty na zakázku i soukromou tvorbu fotografa. Návštěvníci baru si ji mohou prohlédnout do soboty 24. listopadu.

Martin Koubek v rozhovoru prozradil, proč se nestal učitelem biologie, jak si vybírá modely pro focení, proč ho baví fotit více obyčejné lidi než profesionální modelky a především představil svou aktuální výstavu.

Tentokrát vystavujete akty. Najdeme na výstavě mužské i ženské?

Muži jsou v tomto ohledu uzavřenější než ženy, které v sobě podle mě nesou více touhu zachytit jejich krásu v daném věku. Když bych je měl citovat: „Chci se nechat vyfotit, dokud mi to ještě sluší a jsem mladá."

Jak si vybíráte modelky?

Modelky si vybírám způsobem, že sepíši požadavek na hrubé rysy či dovednosti a veřejně ho vyvěsím. Pak z konkrétních dívek a žen, které zareagují, vyberu tu, co mi nejvíce sedí do mé vize.

Dá se říci, že modelkami mi většinou stojí lidé, kteří nemají se světem modelingu nic společného. Mám raději „hraní" než „naučené pózování".

Už podle plakátu je vidět, že vaše akty jsou trošku netradiční.

Zřejmě to je tím, že i u aktu nesázím na zprofanovaný ideál krásy, kdy se fotografové vyžívají v kombinacích štíhlosti, obdařenosti a podbízivě svůdném výrazu tváře. Abych se přiznal, já tu erotičnost neumím tolik vidět. Proto se snažím jít jinými cestami, jak u aktů zaujmout.

Martin Koubek „Nahá AKTovka" výstava aktů jabloneckého fotografa Kdy: do soboty 24. listopadu Kde: SKYY BAR, Dolní náměstí, Jablonec nad Nisou

Profesionální modelky ale fotíte také. Vašimi objektivy jste zachytil Českou Miss, Miss Deaf Word 2011, Paris Pret a Porter a podobné akce. Jaký vidíte zásadní rozdíl mezi modelkami a „lidmi"?

Modelka je osoba, která se svým vzhledem živí a tím pádem na sobě v tomto směru pracuje.

Bohužel to často nese daň v podobě, kdy dívka přijde o schopnost přirozeného projevu a stává se pózovacím automatem. Není to nutnost, ale vídám to často. Jen dívky se skutečnou osobností se od tohoto dokáží oprostit a zachovat si své přirozené kouzlo.

Takže jsou, jako všude, pro a proti. Mě spíše napadlo, že s nemodelkami je mnoho práce, protože vůbec pózovat neumí.

Nemodelky musím rozdělit na dvě skupiny: Dívky, co touží být modelkami a snaží se je napodobovat i za cenu toho, že odkoukají bohužel pouze onu umělost. Všichni jistě známe „stojné" pózy a kachní pusu či zapojení „proklatě svůdného jazyku".

Běžní lidé, pokud se jdou fotit a nestydí se, mají své nezkalené osobní kouzlo. Nejraději mám ale ty, kteří v sobě nesou kus herce a kus šílence.

Jaký máte názor na boom s fotografy, kteří se vyrojili díky nástupu nejprve kompaktních a teď už i levnějších zrcadlových fotoaparátů?

Nemůžu a nechci je soudit, začínal jsem jako jeden z nich. Jediné, co mě vždy zarazí, jak má dneska každý druhý před svým internetovým jménem napsáno „Photographer" bez ohledu na to, zda na diskotéce či koncertu fotil kompaktem či mobilem.

Původně jste chtěl být učitelem biologie a společenských věd. Na vašich fotografiích je vidět, že jste z této dráhy úplně neodbočil. Jak se promítá vaše původní vzdělání do fotografické tvorby?

Ano, mám vystudovanou hradeckou pedagogickou fakultu. Ale dříve, než jsem stihl nastoupit jako gymnazijní profesor, zkřížila mi životní cestu Olina Kopalová, které si moc vážím, a přesměrovala můj život na dráhu fotografa.

Jakožto biolog a i filosof mám v případě aktů na nahotu takřka lékařský pohled a filosofický nadhled. Lidem to takto podávám a snažím se jim tím pomoci překonat počáteční stud.

Chystáte v nejbližší době nějaké zajímavé focení? Co je pro vás zásadní?

V prosinci jedu do Milána a v lednu zase do Paříže, tak si odtamtud jistě přivezu nějakou cestopisnou fotku.

Pro mě je zásadní se stále učit a vyvíjet. Hlavní je neustrnout a stále jít dál.

FOTOGRAF MARTIN KOUBEK (fotoateliér Cow-Back)

Martin Koubek je jablonecký fotograf. Svému řemeslu se věnuje již od šestnácti let. Po ukončení studií nenastoupil na „slibnou" kariéru profesora biologie a základů společenských věd, ale vydal se na dráhu fotografa na volné noze. Do jeho tvorby se projektuje zájem o esoterní a okultní vědy (např. výstava Ti skrytí, kterou jste mohli spatřit v OC Nisa). Skrze fotoateliér Cow-back spolupracuje s řadou místních i přespolních firem, a to jak ze světa módy, tak i hudby a kultury.

Více informací na webu www.cow-back.cz.

Výstavy a úspěchy:

Květen 2010 - Orbi et urbi Kino Jas Tanvald

Květen 2010 - 3. místo soutěže o nejlepší tablo Libereckého kraje.

Prosinec 2010 - Výhra soutěže o nejlepší snímek nočního města pořádaná společností ESET (uvedeno pod jménem kamarádky)

Únor 2011 - výstava „Tři Pilíře" v Jablonecké kavárně Rossarium

Leden 2012 - Výstava „Ti skrytí" v Obchodním centru Nisa Liberec

2011 - 1. místo soutěže školních tabel