Liberec - Ještě stále relativně nový klub Bedna v centru Liberce si už vydobyl postavení v rámci liberecké hudební scény. Pořádají se tu zajímavé koncerty. Hudební klub zaměřený na široké spektrum žánrů provozuje Ladislav Kreiner, jenž se o hudební dramaturgii dělí s Janem Kořínkem, synem spoluzakladatele liberecké Ypsilonky.

TRIO Merta, Hrubý a Fencl. | Foto: ČTK

Žánrově je klub rozkročený mezi blues, rock a jazz. Dnes ovšem bude hudební večer zamíchán mezi klasickým písničkářstvím Vladimíra Merty, rockovějším přístupem houslisty Jana Hrubého a klavíristou Ondřeje Fencla. Nyní vystoupí jako trio, které si už stihlo najít své fanoušky.

ŠŤASTNÉ MUZIKANTSKÉ SPOJENÍ

Všichni tři pokračují v koncertování napříč republikou, které letos začalo dvěma vyprodanými narozeninovými večery v pražském Paláci Akropolis a ostravské Heligonce. Hlavní postavou je bezesporu veterán Vladimír Merta, který alby Domilováno (2013) a Imagena (2014) znovu dokazuje, že ještě nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. Ale právě tyto kultovní songy ze 70. a 80. let jsou základem playlistu. Zazní Astrolog, Omamná květina, Chtít chytit vítr, Vzdálené výstřely, Praha magická, Staré dopisy, K pětadvaceti, Začouzené sklíčko, Harmonie, Sjezd upírů… doprovázené klavírem a houslovým kouzlením jednoho z nejosobitějších českých smyčcových mágů.

ZAHRAJME SI !

Nápad vykrystalizoval z dvou nenadálých, nadšeně přijatých koncertů tria, potažmo dua. „Ondřej napsal email, že by mi rád poslal desku jeho kapely Hromosvod. Já na to: Přijď dnes večer do klubu Kaštan, mám tam koncert. Zahrajeme si a je to! A bylo to," vzpomíná Merta na iniciační zážitek z jara 2011. „Hráli jsme bez zkoušení celou hodinu. To se může stát leda tak Dylanovi. Nebo mně." Vřele přijaté vystoupení pak vyústilo v dlouhodobější spolupráci, ke které se předloni spontánně přidal i houslista Jan Hrubý.

CO KONCERT, TO ORIGINÁL

Klávesista Ondřej Fencl je mu po boku už pěknou řádku let a spojení Merty s houslistou Janem Hrubým, to už by vydalo na pěkně tlustou knihu. „S Mertou a Hrubým je každý koncert originál, pokaždé se dostaneme někam jinam, improvizace se rozbíhají a sbíhají… tahle spolupráce je opravdu zážitek a něco dočista jiného než všechny ostatní angažmá. Krásně jsme si sedli s Vláďou i s Honzou. Já jsem tam takový usměrňovač, aby se z toho nestalo jen bohapusté hudební šílení na pozadí Vláďových kultovních písniček. Těžko se to popisuje slovy, to musíte slyšet," řekl Ondřej Fencl.

LEGENDA ČESKÉ PÍSNĚ

Když se řekne český folk, hudebním nadšencům naskočí plejáda jmen počínaje třeba Jaroslavem Hutkou a konče novějšími jmény (např. Xavier Baumaxa), která už písničkářství definují zase jinak, s určitým posunem. Vladimír Merta patří mezi legendy folku a ta největší jména. Jedním dechem se musí doříct, že tahle legenda nežije vůbec z minulosti. Po roce 1989 prožil nelehké dlouholeté období ztenčujícího se zájmu o bardy s kytarou a nenesl to zrovna s humorem. Zlom přicházel už v druhé polovině devadesátých let, kdy se Merta spojil třeba s osobitou písničkářkou Janou Lewitovou, se kterou nazkoušeli a hráli výborné koncerty sefardských židovských písní doby renesance a baroka. Merta patří mezi muzikantsky a textařsky nejnadanější hudebníky v oblasti folku. Proto se mu také asi podařilo nejlépe vyjít z poněkud omezující škatulky předlistopadově zaprášeného žánru. A po určité době se také s patřičným sebevědomím vrátil ke kytaře a songy se zase začaly rodit. On je nejspíš tím svorníkem, který dokáže stáhnout podobně laděné muzikanty k sobě, dát jim prostor a zároveň využít inspirativní atmosféru a vyzkoušet něco nového.

ŠLAPAT JEDNO ZELÍ NEVYDRŽÍ

Housle Jana Hrubého se nemazatelně zapsaly do zvuku československé bigbítové hudby. Osobitý výraz dodávaly a dodávají kapelám Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa nebo Luboše Andršta. Svou životní dráhu Jan Hrubý zrekapituloval i v knize Housle tečka Hrubý. Současně s ní pak vydal „irsko-české" CD Společné světy. Původně hrál na basu, pak vzal do ruky housle a bylo vymalováno. S nimi se našel. Prošel kusem historie české rockové hudby. Výrazně ovlivnil slavné album Michala Prokopa Kolej Yesterday, hrál s Etc., Janem Spáleným, Zuzanou Homolovou, Marsyasem… výčet je dlouhý. S lehkostí se pohybuje mezi jazzem, rockem i blues. Je to hudebník bez hranic, a jak řekl v jednom rozhovoru, šlapat jedno zelí ho prostě nebaví.

NEJMLADŠÍ Z TRIA

Ondřej Fencl je z tria nejmladší, za sebou má ovšem respektované spolupráce s Lubošem Pospíšilem, Lenkou Dusilovou ad. Jako hudebník participoval také na nedávném comebacku skupiny Marsyas. Ondřej Fencl je novinář, skladatel, textař a kapelník, který všechny profese dokáže zúročit v hudebních projektech, kterých se účastní. Jeho klávesy v Bedně dobře doplní sehrané trio.