/ROZHOVOR/ Džungle v pivovaru? No jistě! Pivovar Konrad v Liberci bude 21. dubna hostit jedinečnou hudební akci nazvanou Monkey Boom Hall: Lost In The Jungle. Ta nejprogresivnější jména drum and bass žánru vystoupí na unikátní stage, kde se propojí strohý industrial s divokou džunglí. „Všichni jsme na to natěšení. Jedná se o novou kapitolu, která čeká nás, ale i celý Liberec a sever Čech,” říká Tomáš Trojan, produkční libereckého klubu Spot, který akci organizuje. Autorka textu se s Tomášem dobře zná, proto si v rozhovoru tykají.

Proč jste si pro svůj projekt vybrali právě prostor pivovaru? Bylo snadné získat pronájem haly?

S Pivovarem Konrad spolupracujeme už rok v našem hudebním klubu Spot, a když jsme zjistili, že v areálu mají volný prostor (budova se dříve využívala jako automuzeum, pozn. red.), zeptali jsme se, zdali ho můžeme využít pro naši akci, a oni s tím souhlasili.

Jde o vaši dosud největší „halovku”. Kdo všechno akci podporuje? Nebo se jedná čistě o váš projekt?

Stojíme za tím my, hudební klub Spot. Veškeré náklady hradíme my, naše crew. Je to náš největší počin, z provozování klubu budeme čerpat hlavně zkušenosti. Máme také velkou podporu od zmiňovaného Pivovaru Konrad. Zprostředkovali nám pronájem a půjčí nám vybavení, jako jsou pivní sety, stany a výčepní zařízení.

Slyšela jsem, že na akci vystoupí známí umělci, jako je Adromedik z Belgie, Neonlight z Německa či Pythiuse z Nizozemska. Je složité dostat známá jména na sever Čech?

Dostat jsem tahle jména, která hrají na obrovských hudebních festivalech, je složité. Ve výsledku je to otázka financí, plus se ve většině případů řeší vše přes agenty konkrétních umělců. Ti samozřejmě požadují ty nejlepší podmínky. Úplným standardem je určitý budget, který se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc korun. Ubytování v hotelu si často volí umělci sami, nebo musí mít standard, který si sami určí. Stejně tak se řeší doprava v návaznosti s jídlem. Máme vytvořený systém několika lidí, kteří se o ně po dobu jednoho až dvou dnů postarají.

Která skupina lidí se o ně bude starat?

Většina lidí je z naší crew. Nás je hodně, takže jsem si jistý, že to dáme do kupy. Ve Spotu už jsme měli známá jména i velkou produkci, takže už s tím máme zkušenosti a věříme, že nás nic nepřekvapí.

A co vaše crew? Těší se, až si zahrají vedle nejprogresivnějších jmen svého žánru?

Všichni jsme na to natěšení. Jedná se o novou kapitolu, která čeká nás, ale i celý Liberec a sever Čech. Věřím, že až lidi uvidí, co jsme pro ně připravili, tak je to uchvátí a my budeme dál rozvíjet kulturní dění v našem kraji.

Na Facebooku jste nakousli, že lákáte návštěvníky nejen na mezinárodní umělce, ale i na velkolepou produkci, tematické dekorace a mnoho dalších překvapení. Prozradíš nám tedy, co se chystá a co můžeme očekávat?

Není tajemstvím, že se akce bude konat v areálu pivovaru. V hale bude hudební produkce, velká stage s pořádným zvukem a velká světelná show. Ve vnějších prostorech haly bude po levé straně hlavní dekorativní prvek, který povede celkovou atmosféru festivalu, a pojmenovali jsme ho Lost In the Jungle (ztraceni v džungli, pozn. red.). Plánujeme tu nainstalovat vraky aut a celé to bude symbolizovat havárii skupiny lidí v džungli. Pro lidi tu vytvoříme pohodové zázemí, takzvanou chill zónu, kde si budou moct dát pivko, posedět a být na čerstvém vzduchu. V areálu se bude nacházet i série stánků a stanů, které se propojí do jednoho uceleného baru, food and drink zóny.

Areál Pivovaru Konrád se 21. dubna promění v divokou džungli s food and drink zónou.Zdroj: Deník/Martina Barochová

Hádám, že na čepu bude Konrad.

Určitě. Věřím, že díky této akci se pivo Konrad dostane i mezi mladší skupinu lidí. Návštěvníci se mohou těšit na točené pivko, míchané drinky a nealko nápoje. Rád bych dodal, že stánky s jídlem budou myslet nejen na masožrouty, ale i na vegetariány a vegany. V tuto chvíli ladíme menu.

Zmínil jsi, že vedle světové hudební produkce bude akce zaštítěna i kvalitním světelným, zvukovým a technickým zázemím. Jaké bude?

Zvuk nám bude dělat strojobal sound systém, tedy kluci, kteří kvalitní zvuk dělají léta. Představte si pódium jako dvoumetrový monument, který bude dominantou celé haly, ozvučený kvalitním zvukem a obohacený světelnou show. O světla se postará profesionální tým osvětlovačů, kteří svítí například na světových festivalech Let It roll nebo Beats for Love.

Jak je to s parkováním? Zjistila jsem si, že kdo bude chtít dojet veřejnou dopravou, bude to mít od tramvajové zastávky kus cesty.

Pro lidi, kteří budou chtít zapařit, je nejlepší se na místo konání dostat tramvají. V okolí jsou tři zastávky: Nová Ruda, Pivovar a Vratislavice lékárna nebo kostel. Cesta netrvá dlouho, asi 5 až 10 minut pěšky. Ti, co by chtěli přijet taxíkem nebo se dopravit vlastním autem, mohou. Před areálem je velké parkoviště, které bude po celou dobu akce k dispozici zdarma.

Do kolika hodin je naplánovaný line-up? Očekáváte hodně lidí?

Stage bude hrát od sedmi hodin večer do šesti do rána. Čekáme 600 až 700 lidí. Areál pivovaru je skvěle ohraničený lesem a pivovarskými rybníky, takže akce nebude nikoho rušit a hudební produkce tu může probíhat celou noc do ranních hodin.

Budete mít v případě vysoké účasti zajištěnou ochranku?

Tyto profesionální akce podléhají jistým normám. Na celý areál bude dohlížet kvalifikovaný tým security a pro návštěvníky máme připravené kvalitní sanitární zázemí v podobě mobilních toalet a přívodu vody.

Když všechno dobře dopadne, můžeme se těšit na další projekt?

Chceme rozšiřovat kulturní dění na severu Čech a touto halovkou chceme vydělat peníze na další ročník, kde bychom návštěvníkům a našim fanouškům připravili víc umělců, produkci na dvou podiích a prodloužili délku trvání festivalu. Očekávat se může jak jinak než elektronická hudba v žánru drum and bass a nově také techno produkce.

Více informací se dozvíte na Facebooku a Instagramu.