Posluchače provede večerem neméně legendární hudební publicista Jiří Černý, osobní přítel Karla Kryla. Před padesáti lety desku Karla Kryla i produkoval. „Vydat československému zpěvákovi album bylo i během politického kulturního tání v 60. letech naprosto výjimečné. Natož aby takhle zahájil svou gramodeskovou kariéru kdosi, komu předtím nevyšel ani singl. To by se musel stát zázrak,“ vzpomněl Jiří Černý.

K onomu zázraku došlo 24. března 1969. Krylovy písně se staly symboly pookupačního vzdoru. „Bylo to všechno o fous: do měsíce pak nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáv Husák, 9. září 1969 Kryl emigroval do Německé spolkové republiky a Bratříček zmizel na dvacet let z prodejen, případně byl rozšrotován,“ popsal muzikolog Jiří Černý.

KONCERT S VÝSTAVOU

Hudební doprovod obstará v jabloneckém klubu kytarista Jan Krajník, kterého podpoří jablonecká skupina Nautica. Zároveň koncert připomene i dvě kulatá výročí Karla Kryla 75 let od jeho narození a 25 let od úmrtí. Večer v Klubu Na Rampě bude výjimečný i tím, že zde budou mimořádně vystaveny fotografie Karla Kryla, které pořídil Otto Dlabola v dramatických letech 1968–69.

„Tento renomovaný fotograf zvěčnil i další hvězdy české a světové populární hudby. Jeho snímky zdobily gramofonové desky Waldemara Matušky, Marty Kubišové, Václava Neckáře či Hany Hegerové. V roce 1970 se stal dvorním fotografem Karla Gotta,“ připomněl ředitel Jabloneckého kulturního centra Petr Vobořil.