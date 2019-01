ČR - Pětaosmdesáti let by se 10. února 2014 dožil spisovatel František Nepil, mistr slova, autor laskavého hlasu, vousatý muž mnoha zálib, milovník přírody i kutil, šikulka. Věděli jste ale, že psal i příběhy pro Divadlo S+H?

František Nepil. | Foto: Petr Matička

„Dobré a ještě lepší jitro," přával nám pravidelně skvělý vypravěč František Nepil hlasem, který si nespletete. Jeho minifejetony uměly nadchnout nápady, postřehy, laskavostí, vtipem nikoli chtěným, upřímností. A jak nám vždy po ránu v 70. a 80. letech minulého století popřál, to jsme měli hned lepší den.

Sympatický Nepil

František Nepil, vitální chlapík sympatického zevnějšku i jména, však literárně nezásoboval jen knihkupectví. On také obdělával políčka rozhlasová či televizní. Ovšem, zde je řeč o jeho pěkných Večerníčcích „Já, Baryk" (1977) a „Makový mužíček" (1985).

Jenže on také psal pro divadla a divadélka, včetně toho nejproslulejšího českého dřevěného, Divadlo Spejbla a Hurvínka. A výstupy, které mu sepsal, nyní vycházejí pohromadě na cédéčku Supraphonu. Dostalo název „Hurvínek a drak" a co na něm najdete, o tom to už se pochlubí sami Supraphonští.

„V čem spočívá kouzlo Nepilova jeho nezapomenutelného humoru, připomene jubilejní edicí alba Hurvínek a drak. Jde o vzpomínku na dlouholetou úspěšnou spolupráci populárního spisovatele s Divadlem Spejbla a Hurvínka. Na novém kompilačním albu proto posluchači naleznou oblíbenou hru Hurvínek a drak i výběr z nejúspěšnějších Nepilových konverzací Spejbla a Hurvínka. A coby milý bonus i dosud nevydanou popletenou pohádku Spejbl, Hurvínek a Červená Karkulka," uvedl Vladan Drvota ze Supraphonu. Titul„Hurvínek a drak jubilejní edice"lze koupit v prodejnách hudby na CD či jako audionahrávku na webových stránkách www.Audioteka.cz.

A Nepilův pověstný smysl pro humor? Vždy skvěle rezonoval i s tradicí milé legrace dua Spejbl a Hurvínek.

Bróďa i Hrušínský

„I ve hře Hurvínek a drak byly vtipné dialogy a hra s pojmy dovedeny do zajímavé absurdity. K popularitě té nahrávky (1982) přispělo i skvělé herecké obsazení. Vedle Miloše Kirschnera v rolích S+H se tu představili především Vlastimil Brodský, coby doktor Aspirin," uvádí Drvota. A je to na dnešní dobu luxus, když tu Rudolf Hrušínský, František Hanus a Vladimír Hrubý společně mluví jako tříhlavý drak. „Sylva Sequensová je pak otrávená princezna a Svatopluk Beneš má roli vždy věcného královského komorníka," prozradil Vladan Drvota.

Bábinka se ohlíží

Na bývalého spolupracovníka, který zemřel v září 1985 v Praze, jen tak nezapomene Helena Štáchová, která dnes mluví Máničku, Bábinku a Divadlu Spejbla a Hurvínka dnes šéfuje. Přitom její ohlédnutí má podobné základy, jako vzpomínání na pana Nepila od autora tohoto článku. Zasáhl nás zkrátka skoro všechny.

„Pamětníci si asi rádi vzpomenou, jak posluchačům v rozhlase zpříjemňoval všední rána nezaměnitelný hlas Františka Nepila. Své fejetony četl pomalu, pokojně a konejšivě se svou nenapodobitelnou dikcí," ohlíží se dnešní paní ředitelka divadla.

„On, stejně jako Karel Čapek, měl úžasný dar povýšit věci všední na malé zázraky a my, jeho posluchači, jsme nacházeli jejich krásu prostřednictvím Františkových slov. Bylo to pokaždé jako ranní pohlazení," dál si pěkně notuje Helena Štáchová s redaktorem Deníku.

Obdivovala jsem ho

„Stejně skvělý jako autor byl František Nepil i jako člověk. Laskavý, se smyslem pro humor. Obdivovala jsem ho. Jaká proto byla má radost, když záhy po mém nástupu do divadla, v roce 1969 jsme studovali jeho hru Na řadě dr. Spejbl. Byla jsem obsazena do role princezny Furieny a tu jsem si náramně užívala," raduje se.

„Sám František Nepil mně pak celá léta říkal „princezno", což mi hodně lichotilo. A s touto rozkošnou rolí mi věnoval namísto království obrovský dar, své přátelství. Dodnes si toho moc vážím," ohlíží se Helena Štáchová, skvělá Bábinka i Mánička.