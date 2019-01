Jablonec n. N. – In-line bruslení pro celou rodinu připravila společnost Sundisk na neděli 18. července u Mšenské přehrady na okruhu od 9.30. 3. ročník akce pro celou rodinu.

Kolečkové brusle. | Foto: DENÍK

Kategorie:

Děti – ročník 2004–2000 – 1 okruh - 1700 m

Dívky I, chlapci I – ročník 1999–1996 – 3 okruhy 5 100 m

Dívky II, chlapci II – ročník 1995 - 1992 – 6 okruhů – 10 200 m

Dospělí (hlavní závod – muži, ženy) – 12 okruhů - 20 400 m

Veteráni muži, ženy – ročník 1965 a méně – 12 okruhů – 20 400 m

Kočárky – doprovod + kočárek – 2 okruhy – 3 400 km



Program:

Prezentace končí vždy 30 min před startem dané kategorie.

11.00 – start kategorie Děti (1 700 m)

11.30 – start kategorie kočárky (3 400 m)

12.00 – start kategorie Dívky I, chlapci I (5 100 m)

13.00 – start kategorie Dívky II, chlapci II (10 200 m)

14.00 – start hlavního závodu (muži, ženy, veteráni – 20 400 m)



Povinná výbava: Helma povinná do 18 let, chrániče kolen a loktů (děti do 15let).

Vyhlášení vítězů průběžně po dokončení závodu v jednotlivých kategoriích. Na trase závodu bude pro závodníky přichystána občerstvovací stanice.