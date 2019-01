Jablonecko - /od 6. června/ Pořádáte kulturní, sportovní či společenskou akci? Zařadíme ji do servisního přehledu. Stačí napsat na emailovou adresu: jablonecky@denik.cz

Železnobrodská neckyáda 2014 | Foto: Petr Červa

PONDĚLÍ 6. ČERVNA

Taneční večer, Jablonec – Městské divadlo, 17.30

12. X-DANCE SHOW. Uvidíte vystoupení HIP-HOPové taneční školy.

ÚTERÝ 7. ČERVNA

Jak je důležité míti Filipa, Jablonec – Městské divadlo, 10.00

Brilantní komedie, která si topí žerty z přeslušné viktoriánské morálky a její vážnost odhaluje jako směšnou hru slovíček. Jedním z hrdinů představení Jak je důležité míti Filipa je gentleman Jack. Je to nalezenec, jako dítě byl zanechán v cestovní brašně na nádraží Victoria. To ho v očích potenciální tchyně Lady Bracknellové značně diskvalifikuje. Měl by přece mít alespoň jednoho rodiče! Jack navíc žije dvojí život…

Iuventus, Gaude!, Smržovka – kostele sv. Michaela archanděla, od 18.00

Benefiční koncert dětského pěveckého sboru se koná opět po roce. Kostel je otevřen už hodinu před koncertem. „Spolek Michael všechny srdečně zve na koncert tohoto výjimečného sboru, který získává již řadu let nejvyšší ocenění v zahraničních i domácích pěveckých soutěžích," tlumočí pozvánku radní LK Ivana Hujerová. Pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila zazní výběr ze skladeb, které sbor provedl na Pražském jaru v Praze v kostele sv. Šimona a Judy. Na klavír doprovází Jana Lišková Kvochová. Vstupné dobrovolné, celý výtěžek bude věnován na pokračující rekonstrukci kostela.



Kvíz na Rampě, Jablonec – Klub Na Rampě, od 18.30

56 otázek, soutěžení, výhry a především zábava. Poskládejte s kamarády 2-8členný vědecký tým a otestujte své znalosti!Hospodský kíz je nová oblíbená zábava. Jedná se o inteligentní způsob trávení času s přáteli, při kterém si společně ověříte, co si pamatujete ze školních lavic, jak se vyznáte v aktuálním dění ve společnosti, jestli máte přehled v muzice a mnoho dalšího. Jestli se rádi bavíte se svými přáteli a jste alespoň trochu soutěživý typ, je hospodský kvíz ušitý Vám na míru. Večerem Vás provede moderátor, který je společně s kvízem zárukou dobře stráveného večera. Jak to funguje? Sestavíte s kamarády svůj tým, 2 až 8členný. Více hlav víc ví, avšak pokud oplýváte geniálním mozkem, můžete hrát třeba jen sám/sama za sebe. Kvíz trvá zhruba dvě a půl hodiny a obsahuje otázky ze všech možných i nemožných oborů. Odpovědi Vašeho týmu jsou průběžně vyhodnocovány a porovnávany s odpověďmi dalších týmů. Samozřejmostí jsou ceny pro týmy, které během celého kvízu správně odpoví na nejvíce otázek.



Zámky na Loiře, Jablonec – Městská knihovna, od 14.00

Promítání pro veřejnost zdarma.



Astronom Antonín Bečvář, Jablonec – Městská knihovna, od 17.00

Astronomické okénko Martina Gembece.



Divadlo F. X. Šaldy: Škola žen, Jablonec – Letní scéna, 20.00

S touto Molièrovou hrou se k souboru Šaldova divadla vrací veršovaná komedie. Molière napsal svou Školu žen v rýmovaném alexandrínu. V jeho době to bylo dost nečekané spojení. Tento verš býval vyhrazen zpravidla velkým tématům, nikoli nízkým – tedy komediálním žánrům. Ne náhodou měl Molière hodně nepřátel. Vymykal se. Provokoval například tím, že se oženil s o mnoho let mladší dívkou, s jejíž matkou měl dlouhodobý milostný poměr a tak svou nastávající vlastně dlouho vychovával tak trochu jako otec. A právě z této životní zkušenosti možná vzal námět na svou první velkou komedii. Stárnoucí pan Arnolf dlouho odmítá stát se podváděným manželem, nakonec však přece zatouží po sňatku. Svou ženu si chce ovšem nejprve sám vychovat. Své schovance chystá budoucnost po svém boku a osobně se jí stará o důsledně ctnostnou výchovu. Život se ovšem řídit nedá (tím méně ženy) a tak všechno dopadne docela jinak… Toto nastudování hry je v režii šéfa činohry Ivana Rajmonta v pouze několik let starém překladu Jiřího Žáka.



Závěrečný koncert žáků, Železný Brod – Městské divadlo, od 17.00

Poslechnete si nejlepší sólisty a soubory hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné reprezentanty naší školy na soutěžích.



Vzkaz v láhvi, Železný Brod – KC Kino, 19.30

Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až do rukou detektivů speciálního kriminálního Oddělení Q. Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil… Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských detektivek.



Jak básníci čekají na zázrak, Jablonec – Kino Radnice, 10.00

Básnická série pokračuje. Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Je jim ale už padesát a cítí, že by měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání…



Želvy Ninja 2, Jablonec – Kino Radnice, 17.30



Captain Amerika: Občanská válka, Jablonec – Kino Radnice, 20.00

Captain America: Občanská válka navazuje na události zobrazené v druhé týmovce Avengers: Age of Ultron. Hlavní souboj se tentokrát odehraje ve vlastních řadách mezi Stevem Rogersem aka Captainem Americou (Chris Evans) a Tony Starkem aka Iron Manem (Robert Downey Jr.) kvůli tzv. „Zákonu o registraci superhrdinů". Oba dva si vytvoří své vlastní týmy, které budou hájit své zájmy. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.



Já, Olga Hepnarová, Jablonec – Kino Junior, 17.30

Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední žena na území Československa popravena.



Návštěvníci 3: Revoluce, Jablonec – Kino Junior, 20.00

Třetí pokračování legendární francouzské komedie s Jeanem Reno a Christianem Clavier. Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů…

Muzejní noc – podruhé, Jablonec – Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, od 17 hodin

Můžete zhlédnout divadelní a taneční představení studentů jabloneckých gymnázií, které mělo premiéru při květnové Muzejní noci pod Ještědem.

STŘEDA 8. ČERVNA

Dvořákův festival: Moravia Quintet, Jablonec – Městské divadlo, 19.00

Dechové kvinteto působí při Moravské filharmonii od vzniku orchestru v roce 1945. Za tu dobu se v souboru vystřídalo mnoho vynikajících hudebníků. Petr Hladík – flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot, Oldřich Bártík – lesní roh. Program: skladby autorů W. A. Mozarta, D. Milhauda, J. S. Bacha, J. Iberta, A. Pavlorka a dalších. V jabloneckém divadle hostuje v rámci Dvořákova festivalu.



Mažoreťácké show, Jablonec – Eurocentrum, 17.00

15. ročník komponovaného pořadu mažoretek Jablonecká jablíčka.



Alenka v říši divů: Za zrcadlem 3D, Tanvald – Kino Jas, od 19.00

Americký rodinný film studia Disney. Další příběhy oblíbených postav na motivy slavné knihy. V hlavní roli Johnny Depp, Mia Wasikowska a Anne Hathaway.

Teorie tygra, Jablonec – Kino Radnice, 17.30 Tragikomediální příběh o muži, který si v šedesáti letech vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše…



Správní chlapi, Jablonec – Kino Radnice, 20.00

Akční retro krimi komedie. Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy a hledání pohřešované dívky. Režie: Shane Black (Ironman 3).



Warcraft: První střet, Jablonec – Kino Radnice, 23.59 – půlnoční premiéra

Netrpělivě očekávané dobrodružné výpravné fantasy v režii Duncana Jonese (Moon, Zdrojový kód), které je filmovou adaptací příběhů jedné z nejslavnějších počítačových her. Dva světy, dva národy propojí magický portál, kterým se dá procházet. Protože svět Orků pomalu vymírá, rozhodnou se přejít do světa lidí. Jenže v něm je místo pouze pro jednu rasu…



V paprscích slunce, Jablonec – Kino Junior, 17.30

Dokumentární film v průběhu jednoho roku sleduje život běžné pchjongjangské rodiny, jejíž dcera byla vybrána k účasti na jedné z mnoha slavných korejských „spartakiád". Film portrétuje Severní Koreu asi jediným možným způsobem – jako nezáměrnou situační tragikomedii.



Vzkaz v láhvi, Jablonec – Kino Junior, od 20.00

Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy.

ČTVRTEK 9. ČERVNA

Hudební odpoledne s Yamahou, Jablonec – Klub Na Rampě, od 15.00

Závěrečný koncert žáků z Hudební školy Yamaha při Oříšku – předškolní programy a instrumentální programy (děti od 4 měsíců, mládež a dospělí).



Císař František Josef I., Jablonec – Městská knihovna, od 17.00

Besedovat na toto téma bude Christa Petrásková.

Dominika na cestě se žlutými…, Vratislavice - KC 101010, od 19.30

Dominika Gawliczková v premiéře australskoindonéské přednášky.

Jablonecké archivní poklady, Jablonec - Státní okesní archiv, sraz zájemců před hlavní budovou archivu vždy v 9, 12, 15 a 18 hodin

Archiv je křižovatka mezi minulostí a přítomností. Proto ve Státním okresním archivu Jablonec připravili u příležitosti Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří, a to pod heslem Jablonecké archivní poklady.

Připojují se tak k oslavám letošních slavných výročí Jablonce nad Nisou (660 let od první zmínky /1356/, 150 let od povýšení na město /1866/ a 110 let od obdržení znaku a dnešního názvu /1906/).

„Prezentujeme četné jedinečné dokumenty, a to takřka výhradně originály. Mezi hlavní taháky patří originál císařské listiny z roku 1808 povyšující vesnici Jablonec na tržní městys, vyhláška o povýšení lokality na město roku 1866 či originál panovníkova znakového privilegia z roku 1906. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i sto let staré periodikum Gablonzer Tagblatt připomínající padesáté výročí získání statutu města (1916) nebo původní, jen zázrakem dochovaný historický městský prapor z 20. let 20. století," popsal ředitel jabloneckého archivu Jan Kašpar.

Uvidíte i různé pamětní medaile či městské insignie. Své zájemce si najdou i kopie některých dokumentů, jejichž originály jsou v současnosti uloženy mimo archiv – například záznam první písemné zmínky o Jablonci z roku 1356.

Zájemcům bude umožněna i prohlídka archivu. Během ní budou seznámeni s novinkami v jeho činnosti, přičemž přiblížena bude především odborná práce archivářů.



Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Jablonec – Kino Radnice, 17.30



Warcraft: První střet, Jablonec – Kino Radnice, 20.00



Mikrob a Gasoil, Jablonec – Kino Junior, od 17.30

Něžný, humorný i střelený trip po malebné Francii ve vozidle, které uspokojí všechny drobné domácí kutily.



Vzpomeň si, Jablonec – Kino Junior, od 20.00

Napětí, otázky morálky a šokující odhalení v netradičně pojaté road-movie o stínech nacismu od režiséra Atoma Egoayana. Devadesátník Zev (Christopher Plummer) utíká po smrti své ženy z pečovatelského domu a vydává se na sedm desetiletí odkládanou cestu za pomstou. Bojuje se selhávající pamětí, ale díky instrukcím od přítele Maxe (Martin Landau) plní misi, v níž chce najít muže, odpovědného za smrt jejich rodin v Osvětimi.

PÁTEK 10. ČERVNA

Mezinárodní folklorní festival, Jablonec – Eurocentrum, od 10.00 do 20.00, zdarma

Účinkují Wencai a Wangu (Čína), Ciupaga (Polsko), Njachas (Senegal/Gambie/Mali/Guinea), Kintari (Indonésie/ČR), Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Nisanka, Malá Nisanka, Hudební studio Kokos a TS Magdaléna. Letní trh: 9-18 hodin. Tvořivé dílny tradičních lidových technik: 10-18 hodin, indonéská batika, korálková dílna. Program v Ekocentru: 13-18 hodin. Prodej a ochutnávky z La Kavárny (její mobilní kafetering).



Želvy Ninja 2, Tanvald – Kino Jas, od 17.00

Americký dobrodružný film. Nejrychlejší želvy znovu zachraňují svět. Další příhody oblíbených postav.



Warcraft: První střet 3D, Tanvald – Kino Jas, od 19.00

Americký dobrodružný fantasy film. Filmová verze slavné počítačové hry. Dva světy. Jeden osud. V hlavních rolích Ben Foster a Travis Fimmel.



Noc kostelů 2016, Železný Brod – Modlitebna Ochranovského sboru, od 18.00

V naší zemi se na ni připravuje 1 100 kostelů a modliteben různých církví. Také Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě (Jednota bratrská) se připojí. Program: 18.00 hodin zahájení, 18.30 hodin připomenutí spisovatelky Leontiny Mašínové, 19.30 hodin koncert Řetízku a sólistů ZUŠ v Železném Brodě, do 24.00 hodin další program (výstavka k dílu L. Mašínové, čtení ukázek z díla L. Mašínové, prohlídka sborových kronik, společný zpěv, pohoštění, rozhovory).



Děda, Železný Brod – KC Kino, od 19.30

K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučátka z Prahy. Jejich zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí trochu jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovi chalupy naleznete zapomenutý poklad…



Feng Ÿun Song a jazz trio, Malá Skála – Zřícenina hradu Vranov – Pantheon, od 20.00 hodin

Koncert v rámci Open Air kulturní sezóny hradu Vranov – Pantheon.



Správní chlapi, Jablonec – Kino Radnice, 17.30



Warcraft: První střet, Jablonec – Kino Radnice, 20.00



V zajetí démonů 2, Jablonec – Kino Radnice, od 22.00

Hororový film v režii Jamese Wana navazuje na fenomenální celosvětový úspěch předchozího snímku „podle skutečných událostí". Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.



Vzkaz v láhvi, Jablonec – Kino Junior, od 17.30



Maggie má plán, Jablonec – Kin Junior, od 20.00

Romantická komedie. Maggie (Greta Gerwig) je mladá a sebevědomá Newyorčanka, která se rozhodla jít na umělé oplodnění. Všechno se ale zkomplikuje, když se zamiluje do přitažlivého Johna (Ethan Hawke), který se momentálně utápí v nešťastném manželství s Georgettou (Julianne Moore). Život je ale nevyzpytatelný a o několik let později, když je Maggie za Johna už provdaná, si uvědomí, že její láska k němu už poněkud vyprchala. A tak, jak je zvyklá, přijde s dalším plánem…

Noc kostelů, Horní Polubný – kostel Narození sv. Jana Křtitele, od 18.55

18.55 Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonu, 19.00 Prohlídky kostela, promítání dokumentárního filmu o kostele, výstava starých ornátů, hra nejen pro děti (Poznej svůj kostel), 21.00 Koncert pěveckého sboru CAMPONOTUS z Jilemnice, 22.00 Mše sv., 23.00 Ztišení, modlitba. Možnost zapálení svíčky za zemřelé v průběhu celého večera.

Noc kostelů, Jablonec – od 16 do 23 hodin

Kostely, chrámy a modlitebny zvou k netradičním prohlídkám. Otevírají se i pro ty, které je běžně nenavštěvují. V Jablonci nad Nisou nabídnou hudbu, průvodce nebo jen místo pro ztišení… Noc kostelů – společné putování Jabloncem. 16.00-21.00 Pravoslavný kostel ve Vrkoslavicích, ulice U Kaple (16.30–17.15 program Výlet do historie); 17.00–21.00 hodin kostel sv. Anny, Kostelní ulice (18.00–19.00 Hudební zastávka: Roman Hampacher a Jan Ostrov, písničkáři); 19.15-20.30 Modlitebna Ochranovského sboru při ČCE, Máchova 29 (19.15-20.30 Vystoupení pěveckého sboru); 18.00-24.00 Chrám Dr. Farského, nám. Dr. Farského (21.00-22.00 Zpěvy a modlitby z Taizé, kromě tohoto programu zazní živá varhanní hudba); 18.00-23.00 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí (22.30-23.00 Pozdní varhanní meditace Tomáše Pospíšila); 18.00-20.00 Kostel sv. Václava v Rychnově u Jablonce (19.00-20.00 bude znít živá varhanní hudba).

SOBOTA 11. ČERVNA

Přehlídka harmonikářů, Jablonec – Letní scéna, od 14 do 18.30, zdarma

Vystoupí Rozmaryn (Polsko), Liberečtí harmonikáři, Dudácký soubor Heřmánek, Hudba u města Vídně, Ondřej Římek, Jiří Hampl a jeho žáci, Jiří Mach, Pavel a Marie Fišerovi, Alois Mimra, Viktorie Dugranpere a František Tomášek, Petr Šimáček a Dana Sokolová. V případě nepřízně počasí akce proběhne ve Velkém sále Eurocentra.



Posel z Liptákova, Tanvald – Kino Jas, od 19.00

Představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Vyprodáno.



Neckyáda, Železný Brod – Start u lávky u SVČ Mozaika, v 10 hodin

Tradiční akce při níž po řece Jizeře plavou nejroztodivnější plavidla.



XI. Staromilská pouť do Bzí, Bzí u Železného Brodu, od 11.00

Program akce: Hlavní scéna: 11.00–12.00 hodin Slavnostní poutní mše, 12.30–13.00 hodin Huntířovský sbor, 13.00–13.30 hodin Záchrana hořícího Bzí – zásah mladých hasičů SDH Bzí, 13.30–15.15 hodin Hudba u města Vídně – staropražské písničky, 15.30–16.30 hodin Funny Grass – bluegrassová kapela, 16.30–17.30 hodin Depos Trio – lokální bzovský džez, 18.00–19.30 hodin Krásná práce – rocková kapela. Dětská scéna: 13.45–14.30 hodin O Smolíčkovi – pohádka, 15.15–16.00 hodin O pejskovi a kočičce – pohádka, 13.30–17.00 hodin vyjížďky hasičskými auty a stříkání z vodního děla. Od 12.00 hodin dílny pro děti – výroba smaltových šperků, mýdel, malování na sklo a porcelán, výroba skleněných květin, lapačů snů, projížďky na koňském povoze Stálá scéna: tradiční jarmark a dobré pohoštění, 12.00–17.00 hodin otevřena vyhlídka na věži kostela.



Želvy Ninja 2, Železný Brod – KC Kino, od 15.00

Tihle čtyři jsou jednoznačně nejrychlejší želvy, které se kdy plazily po povrchu zemském. Bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu a tam zachraňují svět. O bytí a nebytí naší kulaté planety samozřejmě půjde i tentokrát. Želví nepřítel číslo jedna, krutý Trhač, právě zdrhnul z vězení, kde měl dost času na to, aby vymyslel plán, kterým by se zelenými mutanty srovnal skóre. Navíc se do zástupu nepřátel záhy přidává zástupce velmi naštvané mimozemské civilizace, který si říká Krang.



Oslněni sluncem, Železný Brod – KC Kino, od 19.30

Slavná rocková hvězda Marianne tráví poklidnou dovolenou na slunečném ostrově v Itálii se svým partnerem Paulem. Idyla je narušena nečekaným příjezdem jejího starého přítele Harryho a jeho okouzlující dcery Penelope. Nesourodá čtveřice se rychle spřátelí a všichni si plnými doušky užívají prázdnin. Do prosluněných dnů se však pomalu začíná vkrádat napětí. Stíny minulosti probouzejí ve zdánlivých přátelích temné stránky. Radost z příjemného setkání se mění v atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti…



Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa, Malá Skála – Kino Androvna, od 20.00

Film přijede představit režisérka filmu Olga Dabrowská. Film bude vyprávět o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a sledovat principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti. Samozřejmě bude také portrétovat jeho výrazné osobnosti, za všechny jmenujme otce zakladatele Davida Vávru a Milana Šteindlera, dále pak Tomáše Hanáka, Václava Marhoula, Aleše Najbrta, Evu Holubovou či Jiřího Macháčka. Mnoho osobností z řad herců, muzikantů a režisérů, které zde od roku 1971 začínaly svoji uměleckou dráhu, fungují v dnešním kulturním a mediálním světě jako úspěšní a oblíbení solitéři. Doufáme, že ti, co tuto skutečnost netuší, se díky filmu dozvědí nové souvislosti a současně proniknou do tvorby a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, která letos oslaví 45 let své existence. Vstupné 100 korun.

Jizerská kolobka, 3.ročník, Bedřichov – tenisové kurty, od 10.00

Registrace a vyzvednutí koloběžek a startovacích čísel bude na stejném místě již od 9.00. Vyjížďka bude opět ve dvou verzích, celá trasa měří 50 km, jako její starší zimní varianta. Kratší trasa se otáčí na Knajpě a měří 30 km. POZOR! Letos je omezený počet startovacích míst, a to 150! Tak neváhejte a registrujte sebe a své spolujezdce.