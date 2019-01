Jablonecko - /od 13. června/ Pořádáte kulturní, sportovní či společenskou akci? Zařadíme ji do servisního přehledu. Stačí napsat na emailovou adresu: jablonecky@denik.cz

Pohádkový les pod Valdštejnem připravuje agentura Velká dobrodružství | Foto: archiv agentury

PONDĚLÍ 13. ČERVNA

Jablonecký komorní orchestr, Jablonec – Městské divadla, od 19 hodin

Vystoupí se svými sólisty absolventy a jejich hosty. Spoluúčinkují: Klarinetové kvarteto, Barokní soubor Hemiola, Smyčcový soubor Violka a SWING. Zazní skladby autorů P. Doyla, W. A. Mozarta, J. Masseneta, C. Sant-Saënse a dalších.



O dva míň, Vratislavice – KC 101010, od 19.30

Hořká komedie Samuela Benchetrita o životě, smrti, přátelství, lásce a životního optimismu v nastudování DS Vojan Hrádek nad Nisou.



Žebrácká opera, Malá Skála - Zřícenina hradu Vranov - Pantheon, od 18 hodin

Žebrácká opera na motivy hry Václava Havla v podání žáků Waldorfského lycea Semily.

ÚTERÝ 14. ČERVNA

Poslední aristokratka, Jablonec – Městské divadlo, od 19 hodin

Poslední aristokratka je příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky. Po pádu komunistického režimu se tato rodina vrací z emigrace v New Yorku do Čech, aby převzala rodové sídlo. Kromě zámku však „zdědí" i české starosti, o kterých se jim v Americe ani nesnilo. Zdědí také několik zaměstnanců, např. zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka nebo kuchařku, která si ráda cvakne a často to přežene. Komedii dokreslují další postavy, např. právní zástupce dr. Benda, jeho dcera Denisa, autoritativní manažerka Milada či mladý šlechtic Max Laun.



Čištění Nisy, Jablonec – Pasecké náměstí, od 16.30



Pomozte vyčistit Nisu v Jablonci od nečistot a starého harampádí s jabloneckým oddílem vodních skautů. Více info: Michal Pokorný (Logo), 777 150 398.

Teorie tygra, Železný Brod - KC Kino, od 10.30 hodin



Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. A Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě, nicméně takto dál nemůže a nechce. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Tato revolta je ale hodně netradiční.

Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Železný Brod - Městské divadlo, od 19 hodin



Koncert vážné hudby v rámci Dvořákova festivalu. Účinkují: Jiří Lukeš – akordeon Anna Paulová – klarinet Irina Zahharenkova – klavír. Koncert je pořádán ve spolupráci se ZUŠ Železný Brod.

Paradise Trips, Železný Brod - KC Kino, od 19.30 hodin



Mario je řidič dálkového autobusu, věčně zachmuřený a nevrlý, znuděný svým životem, manželstvím i prací. Celý život vozil svým autobusem důchodce k moři do Chorvatska a teď se sám chystá do důchodu. Jako poslední kšeft přijme speciální zakázku. Do kempu k moři totiž místo spořádaných občanů veze partičku hlasité mládeže směřující na hudební festival. Vzájemná nevraživost na sebe nedá dlouho čekat. Jenže tahle poslední výprava bude jiná. Mario si díky ní vzpomene, jaké to je radovat se, užívat si života a oprostit se od starostí. Možná.

STŘEDA 15. ČERVNA

Fotodílna opravdu pro každého, Jablonec – Klub Na Rampě, od 19.00



Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou, fotit se bude i v korytu řeky. Vede Zbyněk Cincibus (Fotoklub Balvan).



Den zdravotně postižených, Jablonec – Mírové náměstí, od 12 do 17 hodin



Moderuje Honza Musil, hlavní host: Jiří Zonyga. Představí se Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Centrum ZP Libereckého kraje, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, Jedličkův ústav Liberec, Diakonie, Domov Tereza, Fokus, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p.o., Středisko pro ranou péči Liberec o.p.s. Drak, Domov Maxov, Svítání, Všeobecná zdravotní pojišťovna, firmy nabízející pomůcky pro zdravotně postižené Meyra ČR a Solift o.r.s. a další.



Výroční koncert Iuventus, Gaude!, Jablonec – Eurocentrum, od 18 hodin



Účinkující sbory Gaudíci, Pueri, gaudete!, Liberi, gaudete!, Amici, gaudete! a Iuventus, gaude! Sbormistři: Blanka Šubrtová, Jarmila Klokočníková, Tomáš Pospíšil. Hosté: Čekanky (Semily) – přípravný sbor DPS Jizerka, Semily, sbormistryně Jitka Strnadová.

Oslněni sluncem, Tanvald – Kino Jas, od 19.00



Italské krimi drama. Příběh plný intrik, žárlivosti a vášní v prostředí slunné Itálie. V hlavních rolích Dakota Johnson, Ralph Fiennes a Tilda Swinton

Amy, Železný Brod - KC Kino, od 19.30 hodin



Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou a diváci tak za známým mediálním obrazem mohou odhalit dívku, která skutečně toužila jen po dvou věcech: opravdové lásce a hudbě.

ČTVRTEK 16. ČERVNA

Pan kaplan má třídu rád, Jablonec – Městské divadlo, od 19 hodin

Oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originálním jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už dávno překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se steskem po domově a vše je doplněno řadou písniček z celého světa. Inscenaci připravil pro Divadlo ABC tým pod vedením Miroslava Hanuše, který má na kontě veleúspěšný činoherní muzikál Šakalí léta. Tato inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích.



Proměny Jizerských hor, Jablonec – atelier Muzea skla a bižuterie, od 17.00

Jak se Jizerské hory měnily s časem působením člověka a průmyslu? Přednáška Romana Karpaše doplněnou promítáním unikátních fotografií a pohlednic. Soukromý archiv libereckého výtvarníka a vydavatele oblíbených regionálních publikací Romana Karpaše skýtá obrovské množství fotografií dokumentujících změny původní krajiny Jizerských hor působením člověka a průmyslu. „V případě Jizerek je to samozřejmě především vliv sklářského a bižuterního průmyslu. Akce tak navazuje na téma „Muzea a kulturní krajina" vyhlášené pro letošní rok mezinárodní asociací muzeí," sděluje Jaroslava Novotná z jabloneckého muzea. Přednáška je určena široké veřejnosti a vstup je na ni zdarma.



Časostroj, Jablonec – Eurocentrum, od 16.16



20. školní akademie ZŠ Liberecká.



Evropa na rozcestí? Jablonec – Městská knihovna, od 16.30

S komentátorem Hospodářských novin Theodorem Marjanovičem o Evropské unii, brexitu, o vlivu Ruska v Evropě a o tom, co je v zájmu České republiky.

Akademie ZŠ Sportovní v Tanvaldě, Tanvald – Kino Jas, od 16.00

Smokie, Sedmihorky – areál festivalu, 19.00



Legendární glamrockoví pardálové slavnostně otevřou Sedmihorské léto. Britská hudební legenda SMOKIE, které loni oslavila 50 let na hudební scéně, přijíždí do České republiky. Se svým jediným letošním koncertem u nás odstartuje hudební a divadelní festival v samém centru Českého ráje!

Reklama na nekonečno, Jablonec – kostel sv. Anny, vernisáž v 16.16 hodin



Šest osobností, šest kovářů, šest umělců se představuje až do 24. září na unikátní výstavě v kostele svaté Anny. Reklama na nekonečno je jubilejní 10. výstavou volného sdružení výtvarníků "Kovový projekt". Autory děl jsou Vladimír Červenka, Martin Dräger, Štěpán Klas, Tomáš Misík, Jan Nikendey a Martin Šteller. Členy skupiny spojuje nejen studium turnovské uměleckoprůmyslové školy, ale především touha objevovat nové technologické a výrazové prostředky při práci s kovem v jeho nejrůznějších podobách. Od monumentálních abstraktních skulptur, přes osobité figurální objekty až po plechové broušené obrazy nebo aluminiové krajky.

PÁTEK 17. ČERVNA

Koncert, Radvánovice u Turnova – Šťastná země, 17.00 hodin

Sebastian je významnou novou tváří na české hudební scéně. Písnička Toulavá se na českém internetu stala nejpřehrávanější nahrávkou roku. Hned v několika anketách Sebastian získal titul Objev roku 2015, uspěl v cenách rádia Evropa2 i na Óčku a dočkal se nominace na výroční hudební ceny Anděl.



Letní koncert pěveckých sborů ZŠ TGM, Lomnice nad Popelkou – Tylovo divadlo, od 19.00

Tradiční koncert Malého a Velkého sboru ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou s podtitulem Cestou necestou. Účinkuje: PS ZŠ TGM a skupina Alejmelí.´

Slavnostní koncert k 150. výročí od povýšení Jablonce na město, Jablonec – Městské divadlo, od 19.30

Podkrkonošský symfonický orchestr Semily. Pěvecké sbory: Janáček Jablonec nad Nisou, Dvořák Turnov, Jizeran Semily, Bořivoj Lomnice nad Popelkou, Hlas Nová Paka. Sólisté: Jaroslav Patočka – baryton, Dana Zahrádková – soprán. Dirigent: Graziano Sanvito. V programu zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka a V. Blodka.



Festival Dvořákův Turnov a Sychrov, Turnov – Synagoga, 19.30

Recitál Leoše Čepického a Anny Hlavenkové.

Divadlo F. X. Šaldy: Dům Bernardy Alby, Jablonec – Letní scéna, od 20 hodin



Drama Federika Garcíi Lorky do taneční podoby převedla členka baletního souboru Divadla F. X. Šaldy, choreografka Marika Hanousková. Lorca napsal toto drama v roce 1936. Zavede nás do španělské Andalusie a představí pětici sester spoutaných despotickou matkou. Doňa Bernarda Alba po smrti svého manžela přísně hlídá svých pět dcer, které zoufale touží po lásce. Dům Bernardy Alby nabízí představitelkám hlavních ženských rolí možnost představit publiku pestrou škálu tanečního výrazu. Charakterová odlišnost pěti dcer dává šanci tanečně ztvárnit jak různé povahové rysy sester, tak emoce a nálady. Tragický milostný trojúhelník zase vybízí pro „partneřinu". Choreografka Marika Hanousková se nechala inspirovat mágem současného tance Matsem Ekem: Na jevišti se roztančí hra světla a stínů, taneční slovník bude expresivní, nabídne i španělské flamenco. Hudbu pro tuto inscenaci připravil Petr Čermák. V případě nepřízně počasí představení proběhne ve Velkém sále Eurocentra.

Želvy Ninja 2 3D, Tanvald – Kino Jas, od 17.00



Americký dobrodružný film. Nejrychlejší želvy znovu zachraňují svět. Další příhody oblíbených postav.



Centrální inteligence Tanvald – Kino Jas, od 19.00



Americká akční komedie. Bez malého Harta a velkého Johnsona svět nezachráníte. V hlavních rolích Dwayne Johnson a Kevin Hart.

Orient show IV, Železný Brod - Městské divadlo, od 16.30 hodin



IV. ročník benefiční akce pod názvem Orient Show pořádá RD Andílek. Můžete se těšit na spoustu zajímavých tanečních vystoupení různého žánru nejen Orientu, na slosování lístků o hodnotné ceny, dražbu nejen dortíků, benefiční trhy a spoustu dalšího… Podvečerem nás provede herečka Denisa Pfauserová (princezna Markétka z pohádky Řachanda) a Honza Bartoš (Revival Michala Davida). Vstupné dobrovolné.

Centrální inteligence, Železný Brod - KC Kino, od 19.30 hodin



Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na pomoc jednoho spolužáka ze střední, určitě byste sáhli po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, nejoblíbenějším a nejvysportovanějším klukovi. Ale možná byste se šeredně spletli… Bob a Clavin o sobě léta neslyšeli, ale nyní se „potkali" na internetu a následně také fyzicky, v hospodě, kde chtějí zavzpomínat na staré dobré časy. Zjištění, že co platilo na střední, už dávno neplatí, je ovšem teprve začátek.

Příběh lesa, Malá Skála - Kino Androvna, od 20 hodin



Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem. Tou nejmodernější technikou natáčeli tvůrci čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese se sledovanými divokými zvířaty. Jen díky unikátním metodám natáčení dokážou autenticky převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky.

Horolezecký festival Český ráj, Hrubá Skála – Zámek, od 17.6. - 14.00 do 19. 6. - 17.00



Festival pro všechny horolezce, turisty, milovníky dobrých filmů, besed a atrakcí včetně atrakcí pro děti a dospělé. Vše v překrásném, romantickém prostředí zámku Hrubá Skála a lázní Sedmihorky si každý najde to své.

SOBOTA 18. ČERVNA

Strašidelný pohádkový les. Valdštejn – hrad, od 13 do 17 hodin

Kdo zachrání princeznu a čerta? Chcete, aby se vaše děti krásně bály? Aby pomohly strašné čarodějnici z truhly plné brouků vytáhnout kouzelná slůvka a princovi zase zasytit strašlivého draka? Vezměte je s sebou do Pohádkového lesa na hrad Valdštejn v Českém ráji. Společnost Velká dobrodružství pro vás připravila les plný strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti v něm budou plnit zcela originální úkoly. Dvoukilometrovou trasu, která povede z vyhlídky Hlavatice až na Valdštejn mohou děti a rodiče projít od 13 -17 hodin. Na startu dostanou malí poutníci průvodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohádkovými postavami, které cestou potkají. U každé postavy pak dostanou zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopisu razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání královský poklad. Pokud chcete být přednostně posláni na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se týden před akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře v rubrice Pohádkový les. Přijít můžete ovšem i bez registrace. Vstupné je 50 Kč. Dorazte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit!



Letní louka, Jablonec – Eurocentrum, od 17 hodin



Závěrečné představení Taneční školy DaM. Prodej vstupenek na místě v den akce.

Slavnosti rohozeckého piva, Malý Rohozec – Pivovar, od 13 hodin



Tradiční akce v areálu pivovaru na Malém Rohozci. Vystoupí kapely: Timbre Music, Realita rock, Doktor PP, Deratizéři, Waťák a Waldovy Matušky. Vstupné dobrovolné, začátek ve 13 hodin. Do areálu jezdí i autobusy. Více najdete na http://pivorohozec.cz.

Oslavy 145. Výročí založení SDH v Proseči nad Nisou, Proseč – hřiště, od 14 hodin



Na programu budou rozmanité ukázky a prezentace složek Integrovaného záchranného systému, hasičské techniky, cvičení nejmenších hasičů a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani různé atrakce pro děti s hasičskou tématikou. Součástí bude i bohaté občerstvení a posezení zpříjemní hudební doprovod. Plánované ukázky a prezentace: ukázka historické i současné hasičské techniky, prezentace a ukázka práce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, prezentace Českého červeného kříže, ukázka služební a sportovní kynologie, ukázka nejmenších hasičů, doprovodné atrakce pro děti.

Módní přehlídka na zámku Sychrově, Sychrov – galerie, 14.30



Spodní a noční prádlo od baroka po 50. léta 20. století, prezentace butiku Dante Fashion Jičín, představení neziskové organizace ANIMAL EYE, z.s.

Příchovická pouť, Kořenov – Příchovice náves, od 14.00



Kolotoče, houpačky, soutěže v netradičních disciplínách, hudba a občerstvení, vše u kostela sv. Víta.

Děda, Tanvald – Kino Jas, 17.00



Nová česká letní komedie. Příběh rázovitého dědy z Valašska a jeho vnoučat z Prahy. V hlavních rolích F. Segrado, B. Polívka, D. Suchařípa a P. Čtvrtníček.



Podfukáři 2, Tanvald – Kino Jas, 19.00



Americká komedie. To jste ještě neviděli. Špičkoví iluzionisté znovu v akci. V hlavních rolích Jesse Eisenberg, Woody Harrelson a Michael Caine.



Dětské sportovní odpoledne, Železný Brod – Hrubá Horka, od 14 hodin



TJ Sokol Hrubá Horka pořádá sportovní akci pro děti. Akce se uskuteční v obci Hrubá Horka (cca 3 km u Železného Brodu). Občerstvení zajištěno. Vstupné: 30 korun, děti zdarma. Spousta dovednostních her a soutěží.



Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Železný Brod - KC Kino, od 15 hodin



Alenka objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Veleorloje, jenž stanovuje veškerý čas. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.



Vítání léta, Železný Brod – Hrubá Horka, od 19 hodin



TJ Sokol Hrubá Horka pořádá akci Vítání léta. Akce se uskuteční v obci Hrubá Horka (cca 3 km u Železného Brodu). K tanci a poslechu zahrají Kapelníci. Vstupné: 70 korun.



Warcraft: První střet, Železný Brod - KC Kino, od 19.30 hodin



Království Azeroth a říše Draneor se od sebe nemohou lišit víc. Azeroth je vzkvétající říše lidí, v níž moudře panuje král Llane, v Draenoru představuje život permanentní boj mezi znepřátelenými rasami Orků. Ty spojí až nákaza, která v jejich zemi ničí vše živé. Jejich vůdce Gul´dan vytvoří s pomocí temné magie portál, kterým můžou Orkové proniknout do jiného světa a ten si osídlit. Shodou okolností se jejich cílem stane právě Azeroth… Warcraft je fenoménem herního světa a jeho převedení na filmové plátno bylo jen otázkou času.

Hrátky s odpadky, Bedřichov - amfiteátr u kostela sv. Antonína , od 15 hodin



Pohádkové divadelní představení nejen pro děti. V případě nepříznivého počasí Hotel Jelínek.



Jizerky FEST 2016, Albrechtice v Jizerských horách – louka u řeky Kamenice



1. ročník mezinárodního hudebního festivalu v krásné přírodě pod Tanvaldským Špičákem na louce u řeky Kamenice u hospůdky Sněženka. Připravený je nabitý program plný hudby, zábavy a dobré nálady! Američtí hudebnicí z New Yorku, Los Angeles a New Orleans města hříchu, vynikajícího jídla, skvělé hudby, kolébky jazzu a rock´n´rollu přivezou do Jizerek svoji ochutnávku směsice rocku, jazzu a funku. Na stejném podiu se setkají s význačnými českými interprety art rocku, jazz rocku a nebude chybět ani zástupce punku.



Tatra v Českém ráji, Lomnice nad Popelkou – náměstí, od 8 hodin



XXV. ročník Mistrovství ČR – pohár historických vozidel. Od 8 do 10 výstava na náměstí a pak start. Cíl je ve Vesci pod Kozákovem. Více na http://www.tatraclub.cz/akce/tatra-v-ceskem-raji

7. Muzejní noc, Semily - Muzeum a Pojizerská galerie Semily, od 18 hodin



Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stalým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stalých expozic a vystav zdarma také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Organizátoři zvou do Čarodějnického sklepa, přímo ve sklepení. A ve 22 hodin začne módní přehlídka současného, ale i historického spodního prádla a punčoch Elite.

NEDĚLE 19. ČERVNA

Ze srdce dětem, Turnov – KC Střelnice, od 14 hodin



Skupina Romane čaja le jilestar (Romské dívky ze srdce). Hravé odpoledne pro děti i jejich rodiče. Všichni zájemci se mohou těšit na pohádkové představení, výtvarné dílničky a nejrůznější hry pro děti. Pro dospělé bude připravená romská hudba a ochutnávky romské kuchyně. Při této příležitosti se uskuteční také dodatečná vernisáž obrazů nedávno zesnulého romského umělce Jozefa Dražkoviče ve foyer KC Turnov. Akce se v případě nepřízně počasí se přesune dovnitř. Vstup volný.

Koncert, Semily - Státní okresní archiv, od 18 hodin



Jezinky – dívčí vokální sexteto (Praha) a H9 – mužský vokální nonet (Semily).