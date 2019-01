Harrachov – Jeden hudební festival v regionu skončil a hned následující týden začíná další. Řeč je o 22. ročníku Keltské noci. Pořadatelé sázejí na prolog, stanování v městečku zdarma.

Keltská noc v Harrachově pod skokanskými můstky. | Foto: DENÍK

„Atmosféra pod Černou horou a můstky je prostě úplně jiná než na placce letiště. Taky muzika na Keltské je trochu tvrdší,“ ohodnotila další festival, který se odehraje v našem regionu, vysokoškolačka z Liberce. Ve stanovém městečku spát prý ale nebude, i když je tu nocování zadarmo. „Nočním vlakem pojedeme s partou pohodlně domů,“ dodala Aneta.

Nocování ve stanovém městečku ležícím v Krkonošském národním parku není jediný bonus, který organizátoři na 22. ročníku Keltské noci připravili. Free je také vstup na čtvrteční program a v pátek zase 300 piv pro první návštěvníky. Novinou je letos poloviční cena za parkovné oproti předcházejícím ročníkům.

Celkem se představí přes 30 interpretů a nechybí ani doprovodný program. „Pro milovníky adrenalinu máme nabídku na zlevněný Bungee Jumping z televizní věže,“ doplnila nabídku za pořadatele Alena Rydvalová.

PROGRAM

ČTVRTEK 3. srpna: 18.00 Cze-Hun; 19.00 Daily Coffee; 20.15 Až naprší a uschne; 21.10 MZH; 22.10 VHS



PÁTEK 4. srpna: HLAVNÍ STAGE: 11.30 Krkonošská dechovka; 12.20 Zputnik; 13.20 Apple Juice; 14.25 Five O'clock Tea; 15.40 Plexis; 17.00 Imodium; 18.20 Xindl X; 20.00 Mňága a Žďorp; 21.40 Tata Bojs; 23.20 Vypsaná fiXa; 01.00 Queens of Everything; ACOUSTIC STAGE: 19:20 Jiří Schmitzer; 21:00 SPS; 22:40 Totální nasazení; 00:20 Lety Mimo



SOBOTA 5. srpna: HLAVNÍ STAGE: 11.40 1st Choice; 12.50 Kohout plaší smrt;14.05 Synové výčepu; 15.20 Doctor P.P.; 16.40 E!E; 18.10 Krucipüsk; 19.50 Visací Zámek; 21.30 Tři sestry; 23.25 Václav Neckář; 01.05 DeBill Heads; ACOUSTIC STAGE: 19.10 Peter Shabby; 20.50 Pirates of the Pubs; 22.45 Záviš