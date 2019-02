Liberecký kraj – Na zámku Lemberk bylo před pár dny živo. Nastěhovala se sem rodina Kostků ze slavného románu Poslední aristokratka.

Vichr, chumelenice, na silnicích kalamita, ale filmaři, kteří obsadili zámek Lemberk na Liberecku, se radují. Před pár dny sem přijeli natáčet adaptaci veleúspěšného humoristického románu Evžena Bočka Poslední aristokratka a na sníh čekali jako na boží smilování. Na programu totiž měli zimní scénu příjezdu rodiny Kostkových na jejich sídlo, které nenajdou v tak slibném stavu, jak očekávali.

„Pozor na stopy, jděte jen po vyšlapané cestičce,“ varují nás důrazně filmaři, když se blížíme k zámku. Nesmíme porušit bílou pokrývku, protože hned před vstupní bránou se bude hlavní scéna dne natáčet. Ústřední herecké trio sice ještě vevnitř nacvičuje na žíněnkách pády do sněhu, ale díky tomu na nás má režisér Jiří Vejdělek trochu času.

„O knihu jsem měl zájem hned, jak jsem ji před lety přečetl. Ale dozvěděl jsem se, že práva už jsou pryč. Pak se mi ale po nějaké době ozvali produkční, jestli nemám čas Aristokratku natočit,“ líčí Vejdělek a nijak nezakrývá, že převést knihu postavenou na slovním humoru do filmového scénáře nebylo nijak jednoduché.

„Byl to podobný případ, jako když jsem adaptoval Účastníky zájezdu. Tam šlo také o to vystihnout hlavní podstatu knihy s tím, že čtenáři odhalí řadu změn. Michal Viewegh byl ale spokojený,“ dodává režisér. O tom, že přepsat knihu do filmu byl trochu oříšek, svědčí i počet verzí scénáře, kterých postupně vzniklo neuvěřitelných jednadvacet. Poslední varianty už přitom režisér psal pro konkrétní herce.

Do hlavních rolích obsadil několik prověřených hereckých tváří: maminku Kostkovou hraje Tatiana Vilhelmová, jejího manžela Hynek Čermák, hypochondrického zahradníka Pavel Liška a zpátečnického kastelána Martin Pechlát. Jedinou novou tváří je mladinká herečka Yvona Stolařová, která ztvární hlavní hrdinku Marii. „Mám k dispozici fantastické herce, které povedu k přesnému komediálnímu hraní,“ slibuje Vejdělek.

I Hynek Čermák přiznává, že komedie jsou jeho oblíbený žánr. „I když je raději hraji na divadle, ve filmu je to složitější,“ svěřuje se herec, kterého mají diváci v poslední době spjatého především s rolí svérázného policisty ze seriálu Rapl. To už se ale herci přesouvají před vstupní bránu a natáčení může začít. Tísníme se na mostě a napjatě čekáme, zda se scéna, při které postupně všichni Kostkovi skončí na jedné hromadě ve sněhu, podaří „na první dobrou“.

Hned první záběr ale skončí rychleji, než filmaři čekali. Vojtovi Kotkovi v roli právníka rodiny Kostků se nedaří vyjet s autem a kola se jen bezmocně točí ve sněhu. Nakonec pomůže parta silných chlapů a scéna může jet od začátku. Tentokrát vše vyjde a herci si za svůj téměř kaskadérský výkon vyslouží potlesk celého štábu.