Košťálov - Kmotrem druhého CD Táboranky Košťálov je známý cimrmanolog Miloň Čepelka.

Z loňské přehlídky dechových hudeb v Košťálově | Foto: archiv Deníku

Příznivci dechových hudeb by si rozhodně neměli nechat ujít zajímavou akci, která je naplánována na tuto sobotu. V hasičském areálu „Pod Kozlovem“ se totiž od 13.30 hodin uskuteční 8. ročník oblastní přehlídky dechových hudeb v Košťálově.

Akci ve spolupráci s obecním úřadem pořádají dechová hudba Táboranka a Sbor dobrovolných hasičů Košťálov.

„Přehlídka se na stejném místě uskuteční za každého počasí,“ upozorňuje kapelník Táboranky Jiří Jína. Podle jeho slov má letošní ročník v záloze několik opravdových lákadel.

„Návštěvníky bych pozval na moravskou dechovou hudbu Túfaranka ze Šakvic, která je špičkou v oboru a mistrem Evropy z roku 2005. Dále vystoupí dechovková hvězda Jiří Helán, bývalý zpěvák Moravanky za dob její největší slávy a současný lídr Moravěnky.“

Divákům se představí také košťálovská Táboranka, která na přehlídce pokřtí své druhé CD. „Kmotrem je známý cimrmanolog Miloň Čepelka, který je zároveň autorem textu k písni z tohoto CD Když nám hraje Táboranka,“ uvádí Jína.

V programu se dále představí například Poupata - mažoretky seniorky z Kundratic a dvorní mažoretky Táboranky Popelky z Lomnice, vícemistryně Evropy. Odpolednem bude provázet tradiční košťálovský moderátor Milan Havlík. Košťálovští hasiči v čele se starostou Miroslavem Doškařem mají připraveno bohaté občerstvení, návštěvníci se tak mohou těšit na klobásky, bramboráky a další dobroty.



Až osm set návštěvníků

„Na přehlídku k nám do hasičského areálu jezdí čím dál více návštěvníků. Při prvním ročníku to bylo okolo stovky lidí, nyní se jejich počet blíží k osmi seti. Je to také díky tomu, že Táboranka celý rok koncertuje, prezentujeme se v různých dechovkových časopisech, a tak za námi na přehlídku jezdí lidé z celé republiky,“ říká kapelník.

Navzdory předsudkům, že k posluchačům dechovky se řadí jen senioři, se mezi návštěvníky přehlídky objevuje také mládež. „Táboranka sama má ve svých řadách mladé hudebníky okolo dvaceti let. Díky nim a díky mažoretkám se nám daří částečně podchytit i posluchače z řad mladší generace. Chceme jim ukázat a předat českou lidovku i tradici. Je jednoduché dechovku odsuzovat, ale kdo si ji zkusí zahrát, zjistí, že to vůbec není jednoduché, a muzikanty to baví, “ dodává Jiří Jína.

PROGRAM

13.30 – 13.40 Úvod, mažoretky DDM Lomnice

13.40 – 14.30 BROĎANKA Železný Brod

14.30 – 14.35 Mažoretky DDM Lomnice

14.35 – 15.25 MĚLNIČANKA Mělník

15.25 – 15.30 POUPATA Kundratice

15.30 – 15.35 Mažoretky DDM Lomnice

15.35 – 16.10 TÁBORANKA Košťálov

16.10 – 16.15 Miloň ČEPELKA - křest CD

16.15 – 17.00 Jiří HELÁN a TÁBORANKA

17.00 – 18.15 TÚFARANKA Šakvice

18.15 – 18.30 Monsterkoncert

MAŽORETKY DDM LOMNICE N. POP.

Lomnické mažoretky Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ byly založeny v září r.1997 a dnes se skládají ze 4 souborů: Mladší Bonbónky (1xLomnice, 1xLibštát) vede Jana Šimůnková a starší Popelky I a II vedou manželé Peškarovi se svou dcerou Romanou. Věnují se klasické disciplíně s hůlkou – baton, ale vystupují také jako „roztleskávačky“ – pom-pons a mají i svoje „Show group“. Děvčata se zúčastňují nejrůznějších soutěží a festivalů, koncertů (Kmochův Kolín, FIJO), hostovala např. v Německu, Polsku, Itálii, Francii a v Chorvatsku. Nabízejí vystoupení s dechovou hudbou při nejrůznějších příležitostech, taneční vystoupení na sportovních, společenských či kulturních akcích (plesy, karnevaly, prezentace firem, sport. utkání) – show, Pom-pons, mažoretková sóla i dua. V roce 2009 dosáhly Popelky velkého úspěchu, když se v Chorvatsku staly prvními vícemistryněmi Evropy!



BROĎANKA ŽELEZNÝ BROD

Broďanka vznikla kdysi v třicátých letech minulého století. Zakladatelem této dechovky byl známý a populární hudební skladatel Jindřich Harapát, železnobrodský rodák. Jehož nejznámější skladbou je pochod Travička zelená, která se doposud hraje. V dalších letech se ve vedení či s taktovkou vystřídali i vojenský dirigent František Linka, dále Josef Poloprudský, následoval František Zdobinský, Jaroslav Vokněr, krátce i Vlastimil Dlab ze známé muzikantské rodiny ze Bzí, a nebylo by správné kdybychom zapomněli jmenovat učitele železnobrodské lidušky Jaroslava Grofa. Od roku 1978 byl kapelníkem Miroslav Poloprudský, který po více jak dvacetipěti letech vedení předal radosti i strasti kapelničení členu orchestru Rudolfu Müllerovi. Dechovka hraje v klasickém dvanáctičlenném obsazení plus dva zpěváci – Helena Hlubučková a Milan Vunderer. Orchestr má široký repertoár zaměřený hlavně na klasickou českou lidovku. V repertoáru má moravské lidové písně a obohacuje nabídku o hudbu tanečního žánru. Ročně uskuteční několik desítek veřejných produkcí k poslechu i k tanci. Účinkuje na mnoha přehlídkách dechových hudeb a několikrát s úspěchem vystupovala v kolébce české dechovky v Praze „ Na Vlachovce“, ale i v zahraničí (Polsko, Německo). Každoročně orchestr vystupuje na promenádních koncertech v lázních České republiky.



MĚLNIČANKA MĚLNÍK

Orchestr působí od roku 1946, byl založen panem Vladimírem Adamským, který byl hudebním skladatelem a hudebním redaktorem Českého rozhlasu. Od vzniku orchestru se vystřídalo ve vedení několik kapelníků mezi které patřil Jan Bodamský, František Šťastný st., který předal taktovku orchestru v roce 2000 svému synovi Františku Šťastnému ml., který vede dechový orchestr v současné době. Mělničanka účinkovala na různých tuzemských koncertech, festivalech a také mimo území ČR například několik hostování v Německu. Orchestr má v repertoáru skladby různých hudebních skladatelů jako například Ladislava Kubeše, Jana Slabáka, Antonína Pechy, Stanislava Tatara a dalších známých skladatelů dechové hudby.

Mělnička spolupořádá přehlídku dechových hudeb, spojenou se sjezdem rodáků města Mělník – „Mělnickou polku“.

TÁBORANKA KOŠŤÁLOV

Pro TÁBORANKU začala hlavní sezóna na mysliveckém plese ve Valdicích u Jičína a vystoupením v Holýšově u Plzně a pak již následovala šňůra několika desítek akcí. Prvním vrcholem letošní sezóny bylo natáčení druhého CD ve studiu Českého rozhlasu v Praze – Karlíně. Podařilo se nám nahrát 20 skladeb, včetně úvodní polky „Když nám hraje Táboranka“, kterou na košťálovské přehlídce pokřtí autor textu, známý cimrmanolog Miloň Čepelka a pevně věříme, že se Vám všem bude líbit! V květnu se Táboranka zúčastnila v Hodoníně 19. ročníku soutěže malých dechových souborů „Zlatá křídlovka“, která byla letos zároveň i mistrovstvím České republiky a TÁBORANKA se na ní jako jediná z Libereckého kraje kvalifikovala a soutěžila o prvenství mezi nejlepšími orchestry z Čech a Moravy.



Ve druhé části svého vystoupení si s Táborankou zazpívá i Jiří HELÁN – zpěvák a skladatel, který společně s Moravankou a později Moravěnkou objel celý svět, vyprodal pražskou Lucernu a byl na turné s Karlem Gottem. Jako malý kluk chtěl být cyklistou, pak ale začal zpívat, hrát na klavír a trumpetu. Hudba nakonec zvítězila. V době, kdy cestovat a koncertovat na západ od československých hranic byl pro většinu domácích skupin jen marný sen, navštívil se slavnou Moravankou USA i západní Evropu. Jiří Helán ale není jenom legenda, stále zpívá, moderuje hudební pořady v televizi a rozhlase, sportuje a právě vydal nové CéDéčko, na němž zpívá i píseň s Evou Pilarovou.



Přehlídku bude uvádět tradičně košťálovský moderátor Milan Havlík, který před závěrečným monster koncertem představí i dáreček pro všechny milovníky lidovky, moravskou dechovou hudbu TÚFARANKU ze ŠAKVIC. Túfaranka, to není jenom pravá moravská kapela, to jsou především mladí a veselí chlapci ze Šakvic, kteří si svým nezkrotným temperamentem a upřímnou láskou k muzice získávají stále větší obdiv svých posluchačů nejen doma, ale i v zahraničí. Túfaranku založil v roce 1978, tehdy jako mládežnickou kapelu šakvický muzikant Josef Šural. Od roku 1993, kdy tato kapela zvítězila na celosvětovém festivalu dechových hudeb v holandském Kerkrade, začala popularita Túfaranky postupně narůstat hlavně díky působení uměleckého vedoucího Bohumíra Kameníka a výborného muzikanta a kapelníka Jana Bílka. Spolupráce zmiňovaných osobností dostává tuto amatérskou kapelu na vynikající uměleckou úroveň, o čemž svědčí tyto významné úspěchy Túfaranky: vítězství v soutěži Zlatá křídlovka 1996, absolutní vítězství na Wereld muziek concours Kerkrade 1998 (profikategorie) a získání titulu Mistr Evropy 2005 (profikategorie).

Hráčská i umělecká spolupráce muzikantů z Túfaranky je neobvyklou ukázkou jedinečného muzikantského cítění, pochopení a prezentování moravské dechovky. Za svoji existenci Túfaranka odehrála mnoho koncertů nejenom doma, ale i v zahraničí, např. v Německu, Rakousku, Holandsku, Belgii, Francii, Švýcarsku či USA, mohli jsme ji vidět v mnoha televizních pořadech.

V rozmanitém repertoáru má úpravy lidových písní, skladby významných českých, moravských a slovenských autorů, ale i skladby jiných žánrů, které jsou určeny především pro sólové nástroje. Ty nejlepší z nich si můžete poslechnout na CéDéčkách, kterých Túfaranka vydala do dnešního dne již 13! Táboranka se s Túfarankou potkala na festivalu Kubešova Soběslav 2008 a musíme potvrdit, že vystoupení moravské dechovky byla opravdová „smršť“.