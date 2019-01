Jablonec n. N. - Tradice pěveckých sborů na českém území je dlouhá a bohatá. Pěvecké spolky byly zakládány od poloviny 18. století. Jabloneckým Vrabčákům je teprve dvacet. Koncertují v pátek 5. říjn av jabloneckém Městském divadle.

Vrabčáci. | Foto: Deník

Dětský pěvecký sbor Vrabčáci dosáhl nedávno plnoletosti a ještě se nedá říct, že do něj chodí už druhá generace zpěváků.Přesto dvě desítky let práce jsou úctyhodné. Po celou dobu v jejich čele stojí bývalý kantor, sbormistr Pavel Žur.

Co čeká dospělé, už dva roky plnoleté Vrabčáky?

Za dvacet let ušli dlouhou cestu a to jak z uměleckého, tak i z toho lidského, respektive dětského světa. Tímto sborem prošlo víc jak pět set dětí. Řada z nich se vydala i na uměleckou dráhu, důkazem je třeba sopranistka Kateřina Hořejšová, která vystudovala operní zpěv. Ale i ti, kteří se bezprostředně hudbou nezabývají, odráží určité schopnosti a dovednosti, které ve sboru dostali do vínku.

Děti dostaly ohromnou životní školu, naučily se žít ve společenství. To je důležité, protože každá společnost musí mít nastávající generaci připravenou se navzájem respektovat a děti se to ve sboru učily. Umí akceptovat sbormistra vůdce a naopak naslouchat jeden druhému a to se v tom lidském, dospěláckém životě v současné době nepříliš odehrává.

Hlavní program, hlavní oslavy budou probíhat jak? Jak bude vypadat koncert?

Výroční koncert jsme postavili na zajímavých hostech, kteří s námi úzce spolupracují. Například dětský sbor Jizerka ze Semil a naši přátelé z Liberce z Kunratické Základní školy Sluníčko. Další host bude dětský sbor Skřivánek s paní učitelkou Pokornou, tedy ti nejmenší, kteří se seznamují s prvními hudebními krůčky.

Dramaturgii pořadu máme vystavenou tak, abychom odrazili i zajímavé osobnosti jako je Petr Hostinský, Pavel Herzog, Ivo Kahánek výborný český klavírista. Hvězdou večera bude Daniela Šinkorová, která svou pěveckou i divadelní kariéru završila právě v jabloneckém divadle v roce 2003. V pořadu se hosté budou navzájem prolínat, aby večer nepůsobil sterilně, ale barvitě. Pozveme i bývalé členy sboru a přátele sboru.

Byť to tak nevypadá, pomalu se blíží advent, což samozřejmě s sebou nese také práci pro sbor. Jak bude vypadat ten výroční advent Vrabčáků?

Ten se teprve rodí v hlavě. Každopádně adventní a vánoční koncerty pojedou v plné rovině, nejen v Jablonci, ale i v další našich oblíbených lokalitách. Velmi dobrou a úzkou vazbu máme se starostou Albrechtic, kde bychom měli mít výroční koncert. Tam jsme zahájili pravidelnou tradici před deseti lety, zatím nikdy nepřerušili a věřím, že ani po jiných okolnostech nepřerušíme.

Čím je tamní kostel výjimečný?

Má úžasnou horskou atmosféru, lidskost, duši, kterou v současné době ne všichni vnímáme u druhých bytostí. Tu pozitivní energii.

Jak se díky pozitivní energii ze zpěvu daří přilákat nové členy do sboru? Jak je to v současné době složité?

Loni jsem byl časově vytížen a věřím, že to vytížení bude i v letošním roce. Udrželi jsme celkovou základnu na padesáti dětech, což je úžasné číslo. Víme, že děti se dostaly do jiné roviny a Vrabčáci v současné době už třetím rokem fungují úplně na jiné bázi, než to bylo předtím. Základní škola Mozartova jako naše působiště už není škola s rozšířenou hudební výchovou. K nám a ke zpěvu si ale děti přesto našly cestu úplně jinou formou než třeba ve výběrových sborech.