Jablonecko - Nabídka filmových představení v kinech na Jablonecku.

Režisér Jan Svěrák a jeho loutkový dobrodružný film Kuky se vrací. | Foto: DENÍK

Kino Radnice Jablonec pro děti: 22. - 23. května Jak vycvičit draka 3D, 15.30. Trojrozměrná animovaná komedie o dobrodružstvích synka vikinského náčelníka a jeho dračího kamaráda z dílny tvůrců Kung Fu Pandy a zlobráka Shreka.



Kino Radnice Jablonec: 20. - 23. května Garfield 3D, 18.00. V novém trojrozměrném dobrodružství kocoura Garfielda se potkává svět kreslených postaviček se světem comicsů.



Kino Radnice Jablonec: 20. - 23. května Robin Hood, 20.00. Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu plnou středověké temnoty a vášně.



Kino Junior Jablonec: 20. - 23. května Všichni jsou v pohodě, 18.00. Robert de Niro jako vdovec, který se rozhodne sblížit se svými potomky v citlivé dramatické komedii.



Kino Junior Jablonec: 20. května 25 ze šedesátých let – díl 1, 20.00. Dvoudílný celovečerní dokument 25 ze šedesátých představuje celkový pohled na fenomén československé nové vlny v kontextu doby šedesátých let. 25 profilů tvůrců s komentáři filmových historiků nabízí divákům širší pohled na toto období zlaté éry československého filmu. Každý návštěvník obdrží DVD s druhým dílem pořadu zdarma.



Kino Junior Jablonec: 22. - 23. května Vinyan, 20.00. Temný psychothriller, budující na kontrastu civilizovaných lidí a divoké přírody děj, který se vzpírá pokusům o vysvětlení a zařazení.

Kino Alfa Desná: 22. května Eleazar Kittel, 16.00. Promítání úspěšného amatérského filmu z regionu.



Kino Jas Tanvald: 21. a 22. května Kuky se vrací 2D, 16.00. Nový loutkový film Jana Svěráka. Dobrodružný i poetický rodinný příběh. Růžový medvídek Kuky v největším dobrodružství svého plyšového života. Mluví Z. Svěrák, J. Macháček, P. Čtvrtníček, P. Liška a O. Kaiser. Film bude promítán v digitální kvalitě.



Kino Jas Tanvald: 21. a 22. května Robin Hood 2D, 19.00. Americký dobrodružný velkofilm Ridleyho Scotta. Nové zpracování legendy o slavném anglickém zbojníkovi. V hlavních rolích Russel Crowe a Cate Blanchettová. Film bude promítán v digitální kvalitě.



Kino Androvna Malá Skála: 21. května Protektor - autorské promítání, 20.00. Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných časech Protektorátu. Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli. Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z výšin nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského žebříčku. Emil využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život. Odmítne rozvod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v „rasově smíšeném manželství“ a stane se hlasem německé propagandy. Smlouva s ďáblem si ale vybírá daň. Emilova sebeúcta se hroutí, láska k Haně se mění v „protektorství“, manželství se propadá do lhostejnosti. Osud na Emila přichystal past. Na útěku od milenky ve spěchu ukradne cizí kolo a šlápne do pedálů. Jenže z rozhlasu už drnčí poplašná zpráva: „V Praze byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha, jeden z pachatelů ujel z místa činu na bicyklu…“. Náhodný kontakt se zdánlivě banálním předmětem odstartuje Emilovu zběsilou jízdu o život, o odpuštění v očích milované ženy… Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára Melíšková, Sandra Nováková, Jan Budař, Martin Myšička, Josef Polášek, Jiří Ornest, Matthias Brandt, Simon Schwarz, Leoš Noha, Tomáš Žatečka, Cyril Drozda, Jan Řéhák, Richard Stanke, Tomáš Měcháček, Dana Marková, David Máj, Pavel Kryl, Adam Kubišta.