Jablonecko - Nabídka filmových představení v kinech na Jablonecku.

Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Kino Radnice Jablonec pro děti: 20. - 21. listopadu Harry Potter a relikvie smrti 1, 14.00. Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera je rozdělené do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.



Kino Radnice Jablonec: 18. listopadu – 1. prosince Harry Potter a relikvie smrti 1, 17.00. Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera je rozdělené do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.



Kino Radnice Jablonec: 18. - 24. listopadu Harry Potter a relikvie smrti 1, 20.00. Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera je rozdělené do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.



Kino Junior Jablonec: 18. - 21. listopadu (K)lamač srdcí, 18.00. Romain Duris (Erasmus a spol., Rozvod po francouzsku) a Vanessa Paradis v romantické komedii o tom, že každá životní jistota je relativní a láska si nedá poroučet.



Kino Junior Jablonec: 18. listopadu Koncert, 20.00. Tragikomedie prosycená typicky židovským humorem, ale i tragikou židovských osudů v zemi, kde byl antisemitismus nedílnou součástí státní ideologie. Před třiceti lety byl Andrej Simoniovich Filipov, známý dirigent orchestru Bolšoje, vyhozen ze své pozice, protože se postavil za židovské hudebníky. Teď v divadle pouze uklízí, ale v hlavě se mu rodí plán na velký koncert…



Kino Junior Jablonec: 19. - 21. listopadu Expendables – postradatelní, 20.00. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v doprovodu „hvězdné sestavy“ (J. Statham, Jet Li, D. Lundgren, M. Rourke a další).



Kino Junior Jablonec pro děti: 21. listopadu Jak Mikeš zachránil Bobše, 16.30. Bijásek pro nejmenší.



Kino Jas Tanvald: 19. – 21. listopadu Harry Potter a Relikvie smrti 1., 17.00. Americký dobrodružný film. První část závěrečného dílu začíná. Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Film bude promítán v digitální kvalitě. České znění.



Kino Alfa Desná: 18. listopadu Román pro muže, 17.30 a 20.00. Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů.