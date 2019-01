Jablonecko - Nabídka filmových představení v kinech na Jablonecku.

KC Kino Železný Brod. | Foto: Deník

Kino Radnice Jablonec: 10. prosince Anna Karenina, 20.00. Po Pýše a předsudku a Pokání přichází režisér Joe Wright s další úchvatnou adaptací literární klasiky. V hlavních rolích nesmrtelného příběhu ženy, kterou zahubila osudová láska uvidíme Keiru Knightley, Juda Law, Aarona Taylor-Johnsona, Kelly MacDonald a další.

Kino Radnice Jablonec: 10. prosince Atlas mraků, 17.00. Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost.

Kino Radnice Jablonec: 11. prosince Anna Karenina, 17.00.

Kino Radnice Jablonec: 11. prosince Holy motors, 20.00. Leos Carax, nevyzpytatelný enfant terrible francouzského filmu, se po třináctileté pauze vrátil triumfálním způsobem. Ve filmu, který měl podle mnohých letos v Cannes získat Zlatou palmu, ztvárnil režisérův věrný druh Denis Lavant tajuplného pana Oscara, beroucího na sebe v průběhu jednoho dne nejrůznější identity ve zneklidňující show snímané neviditelnými kamerami. „Kvůli čemu to ještě děláte?" ptá se Oscara jeho šéf, ztvárněný Michelem Piccolim. „Pro krásu samotného gesta," odpovídá Lavantův chameleonský hrdina a charakterizuje tak režisérovo krédo „rozprostřené" do pěti filmů v průběhu téměř třiceti let. Pro Caraxe typické, bolestně romantické vidění světa se snoubí s hravou provokativností a nezměrnou láskou k bizarním milníkům v dějinách filmu (mezi mnoha jinými Oči bez tváře Georgese Franjua). Jeho uhrančivý spektákl je prostoupen obdivem k Paříži, která bezmocně přihlíží pomalému zániku legendárního obchodního domu Samaritaine v sousedství Pont Neuf, ale třeba i k mizejícímu světu limuzín či zpěvu Kylie Minogue.

Kino Radnice Jablonec: 12. prosince Twilight sága: Rozbřesk – 2. část, 17.30. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou holčičku. Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly k údivu všech Cullenových nenaplněny. Bella si na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být nemůže. Má vše po čem kdy toužila. Ironií osudu se ale právě v této dokonalé chvíli zdá, že vše přijde vniveč. Na scéně se znovu objevují Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu Cullenových. Povede se jim to? Kolik útrap si ještě budou muset Cullenovi vytrpět, než si budou moct říct: „Šťastně až na věky"? A dojde k tomu vůbec?

Kino Radnice Jablonec: 12. prosince Sedm psychopatů, 20.00. Hvězdně obsazená černá komedie v režii Martina McDonagha (V Bruggách). V hlavních rolích Colin Farrell, Sam Rockwell, Mickey Rourke, Christopher Walken, Woody Harrelson a další. Tentokrát unesli špatného psa…

Kino Radnice Jablonec: 13. prosince Hobit: Neočekávaná cesta, 00.01, 16.30, 20.00. První část dlouho očekávaného fantasy snímku režiséra Petera Jacksona (Pán prstenů) podle bestselleru J. R. R. Tolkiena vypráví o dobrodružstvích, která zažil hobit Bilbo Pytlík ze Dna Pytle při své dobrodružné cestě tam… a zase zpátky. To, že jednoduchý zlatý prsten který získá od Gluma, je osudovým způsobem spojen s budoucností celé Středozemě, Bilbo zatím vůbec netuší…

Kino Junior Jablonec: 12. prosince iShorts – FAMU VS. FAMO V, 19.00. Dva bakalářské filmy z FAMU proti dvěma bakalářským filmům z FAMO. 4 filmy, 2 školy a 1 akce. V letošním roce proběhne neuvěřitelný pátý ročník oblíbeného duelu dvou českých filmových škol. Který z filmů získá diváckou cenu za nejlepší film? Jsou filmy studentů filmových škol podobné nebo naprosto rozdílné? Posuďte sami!

Kino Junior Jablonec: 13. prosince Láska v hrobě, 19.00. Hrdiny dokumentární lovestory Davida Vondráčka jsou Jan a Jana, kteří našli domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Hřbitovní zeď a vzrostlé stromy představují fyzickou i metaforickou hranici dvou světů. Film nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie. Cena za Nejlepší zahraniční dokument na Mezinárodním festivalu nezávislého filmu v Římě (RIFF 2012).

Kino Železný Brod: 11. prosince Vrásky z lásky, 10.30. Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní rezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. A oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk udělat, je všechno vzdát!

Kino Železný Brod: 11. prosince Hasta la vista!, 19.30. Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit – dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý… Příběh o lásce, síle přátelství, chtíči a humoru jako jediném prostředku, který pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací, vznikl na motivy skutečného příběhu.

Kino Železný Brod: 13. prosince 7 dní hříchů, 19.30. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Její zmizení burcuje Jana v okamžiku vzájemné krize, kdy jejich bezdětné manželství je již téměř v troskách. Je konec války a doba je zlá. Vznikají gardy a domů do pohraničí se vracejí nejen Češi z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci… Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech roku 1945 na Šumpersku.

Kino Jas Tanvald: 12. prosince Anna Karenina, 19.00. Britský historický výpravný film. Epický milostný příběh podle románu L.N. Tolstého. Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. V hlavních rolích Keira Knightley a Jude Law.