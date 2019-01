Jablonecko - Nabídka filmových představení v kinech na Jablonecku.

Eurocentrum, Klub Na Rampě, Letní scéna, Kino Junior. | Foto: DENÍK

Kino Radnice Jablonec: 7. květen Hurá do Afriky! (2D), 15.00. Animovaný rodinná komedie o tom, co se stane, když se zvířátka z celého světa začnou stěhovat za lepším životem do Afriky. Společně pak musí najít vodu a zachránit svůj uvadající svět…

Kino Radnice Jablonec: 7., 9. květen Avengers (2D), 17.00. Marvel Studio uvádí na scénu super hrdinský tým všech dob: Iron Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury S.H.I.E.L.D., potřebuje sestavit tým, který by odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor…

Kino Radnice Jablonec: 7., 8., 9. květen Okresní přebor – poslední zápas Pepika Hnátka, 20.00. Nová česká komedie vychází z populárního televizního seriálu a jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka (Miroslav Krobot).

Kino Radnice Jablonec: 8. květen Piráti (2D), 15.00. Animovaná rodinná komedie z dílny Aardman Animations (Wallace & Gromit, Slepičí úlet, Spláchnutej) o partě tak trochu praštěných pirátů, kteří se navzdory své smůle a nešikovnosti snaží získat cenu „Pirát roku". Soupeřem jim nebudou pouze ostatní piráti, ale i britská královna, která bukanýry vůbec nemá v lásce…

Kino Radnice Jablonec: 8. květen Avengers (3D), 17.00.

Kino Radnice Jablonec: 10. květen Můj vysvlečenej deník, 17.30. Láska škodí/prospívá vám i lidem ve vašem okolí. Komedie natočená podle knižního bestselleru Johany Rubínové popisuje otevřeně s lehkou ironií a vtipem dívčí a ženský život. Hrají: V. Kubařová, B. Kohoutová, M. Šoposká, P. Špalková, I. Bareš, J. Plesl, S. Stašová a další.

Kino Radnice Jablonec: 10. květen Temné stíny, 20.00. Zbrusu nová černá komedie z dílny Timu Burtona. Hlavní hrdina Barnabas Collins (Johnny Depp) se probouzí dvě stě let po té, co byl pomstychtivnou čarodějnicí (Eva Green) proměněn v upíra. Vrací se na své polorozpadlé panství a zjišťuje, že soužití s duchy, vlkodlaky a čarodějnicemi není žádná sranda ani pro upíra.

Kino Junior Jablonec: 10. květen Tmář a jeho rod aneb slzavé údolí pyramid, 19.00. Nový filmový román Karla Vachka o ezoterním pozadí lidského bytí, mimozemských i zemských civilizacích, reklamokracii a demokracii počítačové sítě.

Kino Železný Brod: 8. květen Musíme si promluvit o Kevinovi, 19.30. Eva (Tilda Swintonová) se kvůli svému synovi vzdá nadějné kariéry, ale již brzy po porodu zjišťuje, že v jejich vztahu není něco v pořádku. Kevin (Ezra Miller) se od raného věku agresivně vymezuje vůči svému okolí a především vůči své matce a jeho nenávist v pubertě kulminuje v nejvyšším zločinu vraždy. Ani ve vězení jej však matka neopouští a vzájemný vztah plný nepochopení, zklamání, nenávisti… a lásky… tak pokračuje dál. Hrají: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Siobhan Fallon, Alex Manette.

Kino Železný Brod: 10. květen Mission impossible, 19.30. Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu", čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To rozhodně není přehánění, krátce po tomto byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu. Jak bylo řečeno už v úvodu, tahle mise bude skutečně nesplnitelná. Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Michael Nyqvist, Vladimir Maškov, Samuli Edelmann, Ivan Shvedoff, Anil Kapoor, Léa Seydoux, Josh Holloway, Miraj Grbic, Tom Wilkinson, Michelle Monaghan, Darren Shahlavi, Brian Caspe, Ivo Novák, Ving Rhames, Pavel Kříž, Claudia Vašeková.

Kino Jas Tanvald: 9. květen Vrásky z lásky, 19.00. Nová česká komedie Jiřího Stracha a Marka Epsteina. Příběh o dojemném a humorném setkání dvou lidí, kteří si navzdory svému věku chtějí užít život naplno. V hlavních rolích Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Jiřina Jirásková a Ivan Trojan.