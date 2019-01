Jablonecko - Nabídka filmových představení v kinech na Jablonecku.

Kino Radnice Jablonec: 10. duben Hugo a jeho velký objev (3D), 17.30. Fascinující rodinné dobrodružství malého kluka z tajemného nádraží 30. let minulého století je jedním z nejsilnějších filmových zážitků za posledních pár let v režii legendárního M. Scorsese.



Kino Radnice Jablonec: 10. duben Hunger games, 20.00. Film na motivy světoznámé trilogie. V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Každoročně je vylosována jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje, kteří jsou vysláni na boj o život v přímém přenosu…



Kino Radnice Jablonec: 11., 12. duben Okresní přebor – poslední zápas Pepika Hnátka, 17.30. Nová česká komedie vychází z populárního televizního seriálu a jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka (Miroslav Krobot).



Kino Radnice Jablonec: 11. duben Železná lady, 20.00. Poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Thatcherové v režii Phyllidy Lloyd (Mamma Mia). Zlatý Globus pro Meryl Streep v hlavní roli.



Kino Radnice Jablonec: 12. duben Probudím se včera, 20.00. Nová česká komedie, ve které sympatický čtyřicátník dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, aby konečně vyznal lásku své bývalé spolužačce Elišce. V hlavních rolích Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský a další…



Kino Junior Jablonec: 12. duben Konečná uprostřed cesty, 19.00. Příběh čtyřicátníka Franka, který se právě s rodinou přestěhoval do nového domu a zároveň se dozvídá, že mu již nezbývá mnoho času, v režii oceňovaného německý scenáristy a režiséra Andrease Dresena / Láska na grilu, Whisky s vodkou, Sedmé nebe / Film získal na festivalu v Cannes 2011 cenu Un Certain Regard.



Kino Železný Brod: 10. duben Rozchod Nadera a Simin, 19.30. Manželé Nader a Simin čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Íránu, zajistí jí svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce. A tak Simin nezbývá, než požádat o rozvod… Strhující manželské drama ze současného Íránu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské osudy a rodinné vztahy ovlivněny společenskými předsudky a přísným právním systémem. Hrají: Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini a další.



Kino Železný Brod: 12. duben Dream house, 19.30. Úspěšný vydavatel Will Atenton se se svou ženou a dvěma dcerami stěhuje do klidného městečka v Nové Anglii. Zatímco se zabydlují, zjišťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm vraždy matky a jejích dětí. Celé město je přesvědčeno, že zemřely rukou svého manžela a otce, který celý incident přežil. Will se pustí do pátrání o podrobnostech celé tragédie a zjišťuje, že příběh posledního člověka, který dům opustil, je děsivý právě tak, jako příběh toho, kdo do něj vstoupil po něm… Hrají: Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz a další.



Kino Jas Tanvald: 11. duben Probudím se včera, 19.00. Nová česká komedie ze školního prostředí. Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti. V hlavních rolích Jiří Mádl, Filip Blažek a Viktor Preiss.