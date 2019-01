Úterní večer patřil kostel Dr. Farského v Jablonci mladým talentovaným muzikantům ze Základní umělecké školy. Členové Jabloneckého komorního orchestru se sešli s pečlivě připraveným programem, aby se rozloučili nejen s koncertní sezonou letošního školního roku, ale také s některými členy. Řada z nich odchází, aby se mohla na plno věnovat vysokoškolskému studiu.

„Když jsem se před pěti lety rozhodl uchopit do ruky dosud pro mě neznámý „nástroj“ – dirigentskou taktovku a dát šanci nadaným hráčům zakusit orchestrální praxi netušil jsem, jak náročný úkol přede mnou stojí,“ přiznal dirigent Luboš Lachman.

Orchestr tvoří nejlepší hráči školy, kteří hrají i na několik nástrojů najednou, jsou členy současně více souborů a kapel, zpívají v jabloneckých pěveckých sborech, jsou vynikajícími aktivními sportovci. Vedle toho všeho jsou to ale také především studenti základních, středních i vysokých škol se všemi povinnostmi, které ke studiu patří.

„Naprosto základním kamenem naší smyčcové sekce jsou také hostující sestřičky, vynikající houslistky a všestranně talentované muzikantky ze Základní umělecké školy v Tanvaldě. To vše nám způsobuje horké chvilky – pracně hledáme termíny zkoušek v plném obsazení,“ uvedl dále dirigent.

Přestože na koncertě zmínil, že se před ním naposledy sešli před více než dvěma měsíci, připravili návštěvníkům kostela, rodičům a hostům nevšední zážitek. V programu zazněla například i Angelika v úpravě Jiřího Veverky či melodie z dalšího filmu Shrek či Duch.

„Radost mi dělá fakt, že si zpět k milovaným houslím, violoncellu a našemu orchestru nacházejí cestu postupně čerství absolventi vysokých škol, bývalí žáci naší školy. Mladí, začínající hráči se tak můžou opřít o kvalitu a zkušenost již vyzrálých osobností a hráčů,“ zmínil Lachman.

Součástí koncertu s názvem Hudba versus design byla také výstava předního českého designéra Stanislava Lachmana, který se večera osobně s manželkou účastnil. Stanislav Lachman je autorem více než dvanácti set návrhů průmyslových výrobků, z nich tři čtvrtiny byly realizovány. V roce 2007 byl Akademií designu za celoživotní dílo zvolen do Síně slávy.

Se studiem začal na gymnáziu v Poličce, pak pokračoval na průmyslové škole stavební v Hradci Králové. Udělal sice zkoušky na UMPRUM, ale jako ročník 1921 byl totálně nasazen, nejprve na stavbě železniční trati v Gethin, poté v muniční továrně jako kreslič a konstruktér, kde zaměstnávali i slepé dělníky. Jak sám říká. "Vymýšlel jsem pro ně různé pomůcky a uvědomil jsem si, jak důležitá je u pracovního nástroje ergonomie." V Německu byl nucen pracovat tři roky.V roce 1950 dokončil studia architektury na pražské vysoké škole Uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Už v průběhu studia vymyslel první ze svých patentů, pákový ovládač vody. Poté pracoval ve Státním ústavu památkové péče, kde zaměřoval historické objekty v Levoči, Telči, Třeboni a Slavonicích. V roce 1952 nastoupil do Výzkumného ústavu Kovotechny, konstrukčního a vývojového centra pro všechny národní podniky, zabývající se výrobou spotřebního zboží. (Místo mu tehdy nabídla Božena Zrzavá, vnučka malíře Jana Zrzavého, která tam jako komunistka založila výtvarné oddělení.) Zde byl vedoucím oddělení a spolu s dalšími třemi návrháři a grafiky dávali vzniknout novým výrobkům včetně obalů, návodů k použití a pojmenování. Podle jeho návrhů vyráběli zejména ve firmách Elektro Praga Hlinsko, Novoborských strojírnách a různých výrobních družstvech, celkem asi v osmi desítkách podniků. V roce 1971 přešel do podniku Prago-Union, od roku 1982 byl hlavním designérem v UTRIN Praha.Stanislav Lachman: Josef Lada českého designu. Fén jako laserová pistole, mixér připomínající kalich tulipánu, tenká žehlička s největší žehlicí plochou na světě, vysavač podobající se kosmické sondě. Nikdo jiný nedal tvar tolika elektrospotřebičům jako Stanislav Lachman. On je nejenom "oblékal", ale také vymýšlel jejich technická řešení.Dnes žije v Jablonci nad Nisou se svou ženou Marií a dcerou Darinou. Stále je aktivní! Milované housle i kytaru už musel „pověsit na hřebík“. O to víc se věnuje své další velké lásce malování. Vymýšlí a zvládá stále nové techniky…Ne jenom reportéři a novináři si v jeho jabloneckém bytě podávají kliku od dveří. Stále je v centru dění a zájmu. A to je dobře! Má neskutečné osobní kouzlo. Po hodince v jeho společnosti odcházíte plni životního elánu a optimismu, kterého má nestor a zakladatel českého designu Stanislav Lachman ve svých 89 letech stále na rozdávání!zdroj ZUŠ Jablonec