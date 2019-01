Vratislavice nad Nisou /REPORT, FOTOGALERIE/ -Desítky lidí se bavily ve vratislavické Desítce na koncertu pětice Toxique. Kapela pobavila pódiovou show, které dominovala zpěvačka Klára Vytisková v jedinečných kostýmech.

Toxique ve čtvrtek 23. února v ranních hodinách dokončili novou desku Tips For Grown Up Kids a hned z ní večer naservírovali pár kousků svým fanouškům na severu v moderním a útulném interiéru Kulturního centra Vratislavice 101010. V sále se dokonce nekouřilo, což bylo další příjemné překvapení.

Přestože styl „Toxiků“ není úplně můj šálek kávy, rozhodla jsem se na koncert vyrazit, protože mi tato pětice připadá zajímavá a taky jsem se těšila na nevšední kostýmy zpěvačky Kláry.

Když jsem dorazila na místo činu, koncert už byl v plném proudu. Několik desítek fanoušků se lehce vlnilo na parketu. Zpěvačka právě uváděla další písničku lehkým vtípkem. „Teď přijde na řadu písnička, v které s námi zpívají děti. Ony se stydí, takže zůstanou vzadu,“ mystifikovala.

„To bude ta pěkná věc, co jsem si pouštěla na youtube. Tam děti zpívaly,“ říkám si v duchu. Jmenuje se Field Lines.

Pobavilo mě, kolikrát za koncert se zpěvačka stihla převléknout. Základ její róby tvořily výrazně žluté punčochy, které doplnila bezvadnými lesklými botami na vysokém podpatku. Mezi písničkami pak měnila v zákulisí svršky rychlostí blesku.

Klára Vytisková je určitě nejvýraznější prvek kapely. Má zajímavý charismatický projev. Je hodně sebejistá a zároveň rozverná. Její hlas je výrazný a není tuctový. Člověk si ho zapamatuje.

Velké plus také je, že stále komunikuje s publikem, které jí i odpovídá, protože už je na to zvyklé.

Originální bylo, když během jedné písničky roztrhala noviny. Zvuky trhání novin těsně před mikrofonem zajímavě doplňovaly píseň.

Protože v Toxique skládají všichni členové je každá písnička trošku jiná, „Když někdo z nás přinese písničku a má už ji skoro hotovou, připravil formu i aranž, pak na tom ještě všichni společně děláme,“ vysvětlil basák a klávesák Jan Lstibůrek.

Z nové desky kapela zahrála jen pár ukázek. Po koncertu také následovala DJská show, kde skupina odkryla také část nového alba. Cédéčko pokřtí ve středu 7. března v pražském Lucerna Music Baru.

„Měli jsme drobný skluz, ale počítali jsme s ním a na našem křtu už deska bude,“ slíbil basák Honza.

ANKETA: Jak se vám líbí Toxique?

Tomáš Foltýn

28 let

Rychnov u Jablonce n. Nisou

Dneska je to můj pátý koncert Toxique v kraji. Byl jsem Na Rampě, v Rychnově, dvakrát v Liberci a dnes tady. Líbí se mi, že si ty koncerty umí užít a ty skladby hrají jinak než na desce. Sice to občas pletou, ale to nevadí. Moc jsem si jejich vystoupení užil. Je vidět, že to opravdu umí.

Dorota Kalinová

25 let

Liberec

Snažím se navštěvovat koncerty Toxique pravidelně. Vždycky, když přijedou, tak na ně ráda zajdu. Moc se mi líbí zpěvačka Klára Vytisková, která umí udělat pořádkou show a zapojit lidi do představení. Samozřejmě nejde nezmínit její oblečky, které mě taky moc baví.