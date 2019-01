Jablonec nad Nisou /REPORT, FOTOGALERIE/ - Dvě punkové bandy Ovčie Kiahně a Visací zámek zahrály v sobotu večer v jabloneckém Woku. Nechyběla chvilka poezie, tradiční rozcvička i trefné komentáře a vtípky.

„Co to máš milá za pasem? Lahváče s sebou vzala jsem. Dej ho sem dřív než zteplá, neb cesta ještě vleklá… Lahváč jí vzal, vypil a byli rázem deset mil," měnil vtipně ženský a mužský hlas zpěvák Visacího Zámku Jan Haubert při recitační vložce. Nebylo to poprvé, co si zahrál na ženu.

Punkoví králové slavili se severskými fanoušky třicet let od prvního koncertu. Do Woka si na ně přišlo zapogovat odhadem tři stovky příznivců.

Společně se Zámky vystoupila skoro domácí banda Ovčie Kiahně, která zahrála zhruba šest až sedm věcí. Skupina hraje hodně chytlavý energický punk. V textech se objevují podobná témata jako u Visáčů.

Řídítka od favorita

Zpěvák téhle punkové party je mistr převleků a na každém koncertu překvapí nějakou šíleností. Tentokrát zpíval na hlavě s nazdobenými řidítky od favorita. Frontman také hodně komunikuje s posluchači a například u nadupané skladby Paul Little Shit nechal zpívat refrén fanynky pod pódiem.

Visáči začali peckou Hrad, pokračovali Padesátkou, která je asi nejlépe vystihuje, a následoval song Domovnice, který asi každému mluví z duše, protože kdo nemá otravnou sousedku?

„Dneska vám dám radu, která by se vám mohla hodit. Když vypijete deset piv a dáte si acylpirin, ráno budete jako rybička. Pokud si ho dáte až ráno, bude vám to k h*vnu," uvedl další písničku o šikovné tabletce.

Za songem Stopařka prý zpěvák dostává dvojnásobný honorář, protože v ní zpívá ženu i muže. „Stopařka nikdy netuší, kdo její plány naruší a kdo to do ní nabuší, rádio hraje do uší," zpívali sborem ostatní členové kapely.

Za třicet let svého působení kapela vydala jedenáct studiových alb. V Jablonci zahrála průřez svojí tvorbou.

Spontánní projev

Současnou hudbu dost často poznamenává nedostatek hudební vzdělanosti. U hudby, která se snaží působit umělecky, je to trapné, ale Visací zámek si z tohoto nedostatku udělal přednost.

Jejich písničky jsou krásným a spontánním projevem radosti ze života.

Zpívají prakticky o čemkoliv. Nejčastěji ale o alkoholu, cigaretách, společenských nešvarech a postavách na kraji společnosti, třeba o bezdomovcích, alkoholicích nebo deviantech.

„Doufám, že užíváte dostatek alkoholických nápojů. Je statisticky dokázáno, že opilému člověku se koncert Visacího zámku líbí až desetkrát více," poučil přítomné zpěvák.

Opičky, vtípky i rozcvička

Visací zámek nebavil přítomné jen svojí muzikou. Kytarista Pixies dělal na pódiu neustále nějaké opičky. Asi polovinu koncertu vyplazoval na fanoušky jazyk. Zpěvák Hony uváděl skoro každý kus nějakou historkou či vtipným komentářem.

Nechyběla ani rozcvička při písničce Pitomá, i když Majk Pixies trpěl rýmou a moc se mu nechtělo. Nechal se přemluvit řvoucími fanoušky.

Vystoupení české punkové legendy nabídlo opět úplně jiný program a výběr písní byl také odlišný než loni. Škoda jen, že v playlistu nezbylo místo na kultovní song Vlasta a provokativní kus Prezident. Tak snad příště, chlapi!