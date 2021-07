Anifilm se do Liberce vrací po necelém roce. Vloni jste termín konání museli přesunout kvůli pandemii, letos se festival také koná v jiném termínu, než bylo zvyklé. Proč?

Jednoduché to nebylo, dlouho jsme zvažovali a od začátku roku hledali ideální termín, kdy již mohla být naděje, že bude možné uspořádat festival a pozvat na něj všechny diváky, návštěvníky, hosty i tvůrce. A ideálně i ze zahraničí. V žádném případě jsme neuvažovali o nějaké online verzi Anifilmu, to je naprosto proti principu festivalu, který je založen právě na setkávání, na osobních diskusích o filmech, na poznávání se a seznamovaní s novými lidmi. To žádný internet nikdy nenahradí. Tím, že jsme zvolili již červnový termín, jsme trochu riskovali, v březnu nám nikdo nemohl zaručit, že již bude v této době možné pozvat diváky do sálů kin. Ale vyšlo to a jsme jedním z prvních filmových festivalů tohoto roku.

Bylo pro vás složité uspořádat další ročník festivalu tak rychle?

Na tým Anifilmu to položilo velké nároky, ale naštěstí jsou všichni velcí profesionálové a tak snad vše proběhne bez zádrhelů, aspoň těch velkých. Patří jim můj velký dík. Pomohlo nám i to, že Anifilm je i v zahraničí vnímán jako prestižní festival a tak se podařilo do festivalových soutěží vybrat a získat velmi kvalitní filmy ve všech kategoriích.

Vloni proběhl Anifilm v Liberci poprvé po 18 letech v Třeboni, jak jste byli spokojení se zázemím, které jste tady našli? Budete letos něco dělat jinak?

Liberec je úžasný! Najednou máme k dispozici spoustu míst, kde je možné promítat filmy a pořádat další kulturní programy, které jsou součástí Anifilmu. A jsme rádi, že i Liberečáci na festival reagují pozitivně a že se po roce již s mnohými z nich dobře známe. Letos budeme využívat většinu míst jako v loňském roce, hlavní centrum bude v Libereckém zámku, projekce budou v kině Varšava, v Cinema City v OC Fórum, v Lidových sadech a v kongresovém sále hotelu Zlatý lev, přednášky pak v Krajské vědecké knihovně. Nově jsme rozšířili program také do Severočeského muzea a Oblastní galerie Lázně. Každý večer budeme opět promítat na náměstí Dr. E. Beneše a k dispozici, hlavně pro hudební vystoupení a pro nejrůznější organizované i improvizované diskuse, bude i festivalový stan v zahradě Libereckého zámku.

Na festival v roce 2020 dorazilo méně lidí, než jste byli zvyklí. Jedním důvodem byla pandemie koronaviru, dalším změna místa. Myslíte si, že se letos dostanete na čísla, která jste měli v minulosti na jihu Čech?Pandemie nebyla jedním důvodem, ale jediným. V loňském a bohužel i v letošním roce se na návštěvnosti podepsala a podepíše. Zůstávají platná omezení ohledně kapacit sálů a podmínek pro vstup do nich, stále platí nejrůznější překážky ohledně cestování ze zahraničí, studenti a žáci dohánějí všechny ty lockdowny. Ale věříme, že do třetice už proběhne Anifilm v plné síle, s plnými sály, s mnoha zahraničními hosty a že všichni fanoušci i tvůrci animace se na celý týden sejdou na jednom místě a to v Liberci.

V ČR probíhá rozvolňování, jak se to dotkne festivalu. Budou platit nějaká omezení? Budou muset mít návštěvníci kin negativní testy?

Bohužel situace stále není zcela stabilní a tak musíme respektovat a dodržovat platná pravidla. Včetně podmínky OTN – tedy očkování, test nebo prodělaná nemoc a každý návštěvník si bude muset zařídit festivalovou akreditaci s prokázáním této podmínky. Budeme mít k dispozici pro účastníky festivalu testovací stan u dolní brány v zámecké zahradě. Tento rok také výrazně zvýšíme frekvenci úklidů, pravidelná dezinfekce prostor bude zajištěna vždy po skončení programového bloku. V areálu festivalu budou všude zajištěné přípravky k dezinfekci rukou. Před každým programovým i ubytovacím místem budou vyvěšeny pokyny k aktuálním hygienickým a bezpečnostním opatřením.

Letošní ročník uvede českou premiéru filmu Myši patří do nebe režijního dua Denisa Grimmová a Jan Bubeníček. Opět se představí také Barevný sen Jana Baleje. Je těžké dostat české animované filmy na Anifilm? V jaké formě je podle vás česká animace?

Čeští tvůrci považují účast na Anifilmu za prestižní a tak se vždy o jejich uvedení domluvíme. Film Myši patří do nebe bude v Liberci představen s několikaměsíčním předstihem před jeho uvedením do kin a tak věřím, že to bude velká událost a malí i větší diváci se na něj přijdou podívat. Česká animace pomalu ale jistě nabírá před časem ztracenou kondici. Nejen, že je uváděna a oceňována na velkých světových festivalech, ale získává si i diváky v kinech. Od roku 2010 bylo do českých kin uvedeno 26 animovaných celovečerních filmů a pásem krátkých filmů a vidělo je více než 2 milióny diváků. A věříme, že je to začátek návratu naší animace mezi světovou špičku. A v oblasti počítačových her, které se na festivalu také prezentují a soutěží, už na špičce jsme.

Letošní hlavní nesoutěžní filmový program má název Planeta A. proč jste zvolili zrovna téma životního prostředí?Je to téma, které dnes celosvětově velmi rezonuje. I covid nám ukázal, jak je svět propojený a křehký. Reagují na toto téma i tvůrci, vzniká řada filmů, které se mu věnují ze všech možných úhlů – od aktivistického postoje až po ty nejrůzněji podvratné a satirické. A ty všechny chceme ukázat, takže své si najdou jak ekofanatici tak i nejrůznější popírači. Ale hlavně si to užijí normální diváci.

V sekci Narozen v Liberci festival letos připomene tvorbu režiséra Michala Žabky. Mohl byste ho čtenářům trochu představit? Proč jste zvolili právě jeho?

S Michalem se známe mnohá léta, jeho filmy jsou skvělé a je libereckým rodákem. Takže volba byla jasná. Vystudoval Vyšší odbornou filmovou školu ve Zlíně a následně pražskou FAMU. Michal se už ve svých studentských filmech Babalón a Prasavci projevil jako originální výtvarník, svérázný vypravěč příběhů a také skvělý animátor loutek. V roce 2016 dokončil loutkový projekt Břetislava Pojara Vánoční balada, z jeho autorské tvorby dále promítneme například i loutkový film Paní G, který jsme s Michalem dělali společně, byl jsem jeho producentem. Do celovečerních Autopohádek přispěl loutkovou epizodou Účetní a víla. Na poli krátkometrážních a celovečerních filmů (a stejně tak seriálů a četných zakázek) si ale Michal Žabka rád zkouší další animační techniky a zaměřuje se stále častěji na dětského diváka. Jeho seriálovou tvorbu zastoupí ve výběru Anifilmu Anča a Pepík, adaptace oblíbeného komiksu Lucie Lomové.

Hlavní zázemí našel festival v opuštěném Libereckém zámku. Na tiskové konferenci jste naznačovali, že by animace nemusela být v Liberci jen jednou za rok. Rýsuje se nějaká možnost stále expozice animace právě v zámku? Za jakých podmínek?

Liberecký zámek je svou polohou v centru města ideálním místem pro zázemí festivalu, jsme proto velice rádi, že majitel zámku s pronájmem souhlasil a my jej již podruhé můžeme využít pro akreditační centrum a zázemí pro štáb, ale umístili jsme do něj například i VR kino nebo Game zónu. Do zahradního křídla jsme letos umístili výstavu právě k novému filmu Myši patří do nebe, která by zde ale měla zůstat i po skončení Anifilmu a veřejnost tak bude moci zajít na úžasné loutky a kulisy z filmu až do konce tohoto roku. Chceme si tak více vyzkoušet zázemí zámku pro další možné celoroční aktivity, jejichž výsledkem by mohla být i stálá expozice animovaného filmu, ale jsme teprve na začátku v rovině úvah, cesta k případné realizaci bude určitě trvat několik let.

Předešlý ročník se musel obejít kvůli pandemii bez doprovodného programu. Letos ale proběhne a v Liberci zahraje hned několik hudebníků. Jakou roli hudební program hraje při organizaci festivalu?Je to vždy prostor pro odpočinek a relax z dlouhého sezení v kinosálech a sledování hodin filmů. Trocha hudební terapie a tanečního pohybu je tedy důležitá. Zároveň se tak vytváří určité epicentrum festivalu, kde se návštěvníci festivalu mohou potkávat, seznamovat a debatovat. A je jedno, z kterého kouta světa přijeli, vždyť je spojuje animace a tak mají hned o čem spolu mluvit.

Na Anifilm míří řada filmařů a profesionálů z oboru. Koho by si neměli diváci rozhodně nechat ujít?

Určitě dorazí většina českých fanoušků i tvůrců animovaného filmu. A doznívající pandemie v Evropě již umožňuje, byť omezené, cestování napříč státy, takže jen k soutěžním snímkům dorazí delegace z mnoha států EU. A z USA do Liberce zavítají režisér Dash Shaw a výtvarnice Jane Samborski, což jsou tvůrci celovečerního soutěžního filmu Kryptozoo. Animátoři z ostatních zemí světa o přednášky a setkání na Anifilmu také nepřijdou, budou totiž mít možnost připojit se dálku.