Club Warehouse v Hanychovské 10 v Liberci, kde se také vaří nepasterizované pivo a dobré jídlo, bude v pátek 1. února žít dvojkoncertem českých rockových legend Už jsme doma a jim spřízněných Echt! Otevřeno tu bude od 19.00 hodin.

Už jsme doma. | Foto: Archiv

„Existujeme od roku 1985. Pro naše aktuální půlkulaté jubileum jsme vymysleli, s naším grafikem Martinem Velíškem, název „35 let dobře namazáno,“ řekl lídr a motor UJD Miroslav Wanek (57 let). Je věkově nejstarší člen kapely, hraje v ní na kytaru a klávesy, zpívá, píše hudbu i texty. Jeho syn je osobitý písničkář Jakub Čermák, ten ovšem v UJD nehraje. Jen jim občas natočí zajímavý videoklip. Druhý, věkově nejstarší člen Už jsme doma, je autor obrázků pro soubor Martin Velíšek. To on vytvořil a vymyslel pestrou image aktuálního turné „35 let namazáno“, na obrázku na něm jede prase na lyžích. Dál v kapele hrají Pepa Červinka (už 16 let, basa, zpěv, úsměv) Adam Tomášek (v UJD baví 15 let, trubka, zpěv) a Vojta Bořil (u Waneka je 4. rok, bicí). Stejný tým, jen bez výtvarníka Velíška, oslaví svou hudbou s fanoušky 35 let v pátek večer v Liberci.