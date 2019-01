Ústí nad Labem, Liberec, Most - S orchestrem bude v Ústí 6. října na zimním stadionu, v Mostě 9. října ve sportovní hale.

Jedním z nejžádanějších a nejsledovanějších projektů současné české kulturní scény je jedinečné spojení brněnského B-Side Bandu, kapely o třinácti hudebnících, se zpěvákem (ex Nightwork), hercem (film Tři bratři, divadla) i performerem Vojtěchem Dykem. A radujme se, už se blíží i k nám na sever.

Loni byla premiéra

Minulý rok měli premiérové turné, jedenáct show po České republice a Slovensku, letos se vracejí. Tleskat a jistě i tančit na něj budou fanynky a fanoušci nejen swingu, ale i dobré zábavy v Ústí nad Labem, v Liberci i v Mostě. Už na ně máte také vstupenky?

Zde uvidíte Vojtu Dyka a big band B-Side Band

ÚSTÍ NAD LABEM

pondělí 6. října

Zlatopramen Arena, zimní stadion v Ústí nad Labem



LIBEREC

středa 8. října

Tipsport Arena, Liberec



MOST

čtvrtek 9. října

Sportovní hala Most

Turné Dyka s B-Side Bandem loni předcházelo vydání koncertního CD a LP se záznamem ze show z jara 2012. Nahrávka se rychle prosadila na první příčce díky počtu prodaných desek, na vrcholu si to pak užívala pár týdnů.

Sinatra i Nirvana

Dramaturgie koncertů Dyka s orchestrem je přitom silně atraktivní. Vedle klasických swingových sinatrovek (Kick out of You či My Way) mají spolu na repertoáru též okouzlující aranže populárních songů (Feeling Good), dech beroucí úpravy rockových hitů (Smells Like Teen Spirit od slavné Nirvany), ale i evergreenů (Cry me a river od skvělé zpěvačky Elly Fitzgerald) nebo Wonderovu All in love is fair. Chybět nebudou ale ani písničky Osvobozeného divadla (Dva roky jezdím bez nehod i technicky náročná Můj dědeček mě učívával jódlovat). Navíc postupně do repertoáru přibývají originální autorské písně z pera ostravského jazzmana a klavíristy Borise Urbánka i od známého hudebníka Ondřeje Brouska (klávesy ve skupině Monkey Business.

Recenze nahrávky i ohlasy médií na koncerty hovoří jasně: Spojení B-Side Bandu s Vojtěchem Dykem dokázalo, že i swingem se dnes dají vyprodat haly a samozřejmě i zvednout publikum ze židlí.

Kdo swing pamatuje?

A to i publikum mladší, než které pamatuje tuto hudbu z tanečních parketů či z rádií. Časy se mění, kvalitní hudba nám ale zůstává.

Kde jsou nyní předprodeje na Dyka s B-Side Bandem pro Ústí n/L na 6. října:

www. Ticketstream cz

CK Čedok, CK Dezka, CK Firo-Tour v Ústí a také v okolních městech

Hypermarket Globus prodejna klenoty, Trmice

Severočeské divadlo, pokladna v Ústí nad Labem

prodejna Bontonland v Ústí nad Labem