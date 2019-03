Výrazné a originální písně s jemnými doteky elektroniky v sobě spojují hned několik silných momentů: dynamiku, energii, inteligentní aranže i skvělou hráčskou techniku. Dynamický vokál Markéty Foukalové doprovázejí klavírista Viliam Béreš, kontrabasista Rastislav Uhrík, bubeník Martin Kopřiva, kytarista Mirek Šmilauer a perkusionista Martin Novák, který navíc ovládá sampler. Převážně autorská tvorba vyniká neotřelými aranžemi a barevností hudebního vyjádření.

Jejich autorská tvorba vyniká barevností hudebního vyjádření a koncerty LANUGO jsou výjimečné svou energií a úžasnou interakcí kapely se svými fanoušky. Na konci roku 2017 LANUGO zahájilo období, kdy po tři středy za sebou odešly do světa nové singly, to vše před vánočním koncertem v klubu Jazz Dock, kde skladby prvně zazněly naživo. K této příležitosti vznikl nový web lanugo.cz, jehož autory jsou opět nejbližší spolupracovníci, progresivní duo Ex Lovers.

V letošním roce LANUGO pokračuje v koncertování s novým repertoárem a práci na chystaném albu, které plánují vydat v první polovině roku 2019.

