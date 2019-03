HASELDEN CIACCIO (kontrabas, kytara, zpěv) má za sebou účinkování s kapelou Barefoot Movement, po boku hudebnic Molly Tuttle a Laurie Lewis a spolupráci s dalšími stoupajícími nashvillskými hvězdami.

https://www.haseeisland.com/hay/

TYLER HUGHES (banjo, zpěv) pochází z jihozápadní Virginie, a je mladým representantem old-time stylu. Veřejně vystupovat začal od svých dvanácti let. Na East Tennessee State University posléze vystudoval obor zabývající se americkou tradiční hudbou. Nyní vystupuje předevšm sólově nebo s kapelou Empty Bottle String Band. Kromě hudbebních produkcí působí jako caller tradičního Square Dance a pedagog.

http://tylerhughesmusic.com/home

LEE BIDGOOD (housle, kytara, mandolína, zpěv) je hráč na housle a mandolínu a učitel hudby. Má velice blízký vztah k Čechám. Spolu s režisérkou Sharou Lange zdokumentoval českou bluegrassovou scénu ve filmu Banjo Romatika a v roce 2017 na toto téma napsal knihu Czech Bluegrass – Notes from the Heart of Europe. Lee dříve vystupoval s bluegrassovými skupinami Steep Canyon Rangers a Big Fat Gap ze Severní Karolíny a hrál také na historické nástroje viola da gamba a barokní housle jako člen různých amerických skupin s historickým repertoárem. Vystupoval s českými kapelami Roll’s Boys, G-Runs and Roses a Reliéf. V Jablonci se uvedl v létě 2018 spolu se svými českými a slovenskými hudebními přáteli.

https://leebidgood.net/

Host: MARTIN ŽÁK & STARÁ ALMARA

Skupina Stará almara je pestrou mozaikou drobných střípků z dob osídlování Nového světa. Dnešního moderního posluchače přenese do časů prostého domáckého zpívání a muzicírování, ale také bujarých venkovských tancovaček ve stodolách i pod širým nebem. Stará almara ukrývá nejeden rozpustilý příběh, bohatou zásobu žalostných, dávno zapomenutých balad i nespoutaných melodií pro potěchu všech tancechtivých nohou. Skupina navíc používá i autentické hudební nástroje, které se vážou k Old Time Country.