Sychrov – Pohádkové prohlídky se na jaře opět vrací na zámek Sychrov.

Sychrov pohádka | Foto: Zámek Sychrov

Co se stane, když do království s pyšnou princeznou nastoupí nový zahradník, který vlastně ani není zahradníkem? A co zlomí princezninu pýchu? Přijeďte se podívat na Sychrov první pohádkový víkend, který připadá na 6. a 7. dubna.