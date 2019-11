Kdy: Pátek 15. – 17. listopadu

Kde: Kino Radnice a Junior

Za kolik: 149,-

Vezměte rodinu a přátele a užijte si víkend plný nevšedních zážitků v Kině Radnice a Kině Junior. „Chybět nebude ani skutečná osobnost ze světa filmu. V rámci cyklu ,promítání s besedou‘ přijede svou novinku Nabarvené ptáče, o které se už od jejího uvedení na festivalu v Benátkách hodně mluví, představit osobně režisér Václav Marhoul,“ zmiňuje účast režiséra Petra Handlířová z marketingového oddělení Kina Jablonec nad Nisou.

Zakoupením jedné permanentky v ceně 149 korun získáváte možnost vyzvednout si jednu vstupenku na každý film v rámci Kinofestu a k tomu můžete přibrat i jedno dítě do 15 let – a to vše již zdarma (vstupenky jsou důležité kvůli kapacitě a konkrétnímu místu). Navíc jsou permanentky přenosné, odpoledne na dětskou projekci pošlete s dětmi třeba prarodiče a Vy si večer užijte pořádný biják. Ale z kina nemusíte odcházet ani kvůli občerstvení, vše bude nachystáno. Seznam filmů najdete na www.kinajablonec.cz.