V pátek 28. června navazuje nový organizátor novým konceptem na předchozí ročníky JBC FESTU, který se dříve konal v areálu Dobré Vody na okraji Jablonce nad Nisou. V rámci festivalu deset kapel v centru města zahájí letní prázdniny.

Vystoupí místní bandy i matadoři české rockové scény. Návštěvníci se mohou těšit na dvě venkovní pódia + finále v Eurocentru. After párty se bude konat v Klubu Na Rampě. Pokud by začalo pršet, celá akce se přesune do prostor Eurocentra.

„Vystoupí místní kapely i matadoři české rockové scény,“ poodhalil za organizátory Vladimír Kopal, mimo jiné předseda Ski klubu Jablonec nad Nisou. Kulturní nadšenci se mohou těšit na kapely a interprety jako jsou Krucipüsk, Gaia Mesiah, Jiří Schmitzer, Ivan Hajniš (The Primitives Group), Eridu, Divoký astma, Dysfázie, Hopes, F.A.King a Nautica.



Hudební festival JBC Fest letos startuje už ve 14 hodin.