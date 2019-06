Přijďte se podívat na 10. ročník největších závodů dračích lodí v regionu pro amatérské, firemní, ženské a sportovní týmy.

Postav posádku svých kolegů ze zaměstnání, sportovního oddílu nebo kamarádů z hospody a přijďte si zařádit na jabloneckou přehradu v závodu dračích lodí.

Není potřeba se ničeho bát, předchozí zkušenosti s vodáckými sporty nejsou potřebné a závod zvládne opravdu každý. Pokud nemáte dostatek lidí do lodi, přihlaste se a my Vám scházející členy seženeme.

Pokud jsou mezi Vámi jednotlivci, kteří by se rádi závodu zúčastnili, ale nemají tým, za nějž by mohli jet, tak nám napište na email jizerskydrak@seznam. cz a my Vám místo v nějaké lodi rádi najdeme.

Loď má 16 – 20 pádlujících + bubeník, počet žen v lodi není omezen. V kategoriích FUN a FIRMY jsou povoleni maximálně 4 pravidelně trénující pádlaři. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny kategorií i zařazení týmů do kategorií.



V ceně startovného je zahrnut jeden trénink pro každou přihlášenou posádku. Tréninky se hlásí na tel. č.: 702 897 504 formou SMS (datum, čas, název týmu) a následující kontrola je možná na www.jizerskydrak.cz.