Kdy: pátek 27. září, od 19 hodin

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec

Za kolik: 350,-

„Jsou v hajzlu. Všichni tři. Agáta, Marťas a Daniel neumírají na rakovinu, ani je nečeká dvacet járů v lapáku. Mají co jíst, mají co pít, mají co hulit i s kým spát, ale ten pocit prázdnoty a nezdaru je někdy tak intenzivní, že si člověk není jistý, jestli to dá…“



Tři fiktivní osoby (ačkoli je otázkou, do jaké míry) spojuje jedna věc. Někdo s nimi pořádně vyjebal. A tím někým je bývalý partner. Tak ostatně celý blog začíná – Lucií, Terezou a Michalem. A sdělením, jací kreténi tihle tři jsou. Ne celý blog je jen o nich a křivdách, které způsobili našim hrdinům, najdete i jiná témata. Nicméně právě na tento útrpný život po rozchodu se zaměřili v Divadle pod Palmovkou.

Hrají: Tomáš Dianiška, Jakub Albrecht, Barbora Kubátová. Zajímavé představení plné ironického humoru můžete vidět už dnes v jabloneckém Klubu Na Rampě. Poté párty s Bukkake Brothers s DaRootem od 22 hodin.