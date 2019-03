Čerstvá pražská root–rocková kapela TH!S a budějovičtí indie–rock’-n’rolloví matadoři VEES změří své síly v otevřeném souboji kapel přímo v Jablonci nad Nisou.



Celé společné turné těchto spřátelených formací se ponese v boxerském duchu a každá zastávka v dalším městě bude dalším kolem tohoto brutálního souboje. O výsledku jednotlivých kol budete rozhodovat vy, diváci, a to pomocí hlasivek a předmětů létajících na pódium (podprsenky, utržená rodidla nebo naopak pivo).

Celý ROCK OFF vyvrcholí na jaře 2019 koncertem v pražském Lucerna Music Baru, kde se v závěrečném rozstřelu budou kapely střídat takřka po písničce a dojde tak na nejpřímější konfrontaci, která slibuje mnohé nejen slovní šarvátky! U toho prostě chcete být!

Pražská kapela TH!S (vyzyvatel) vydává tento podzim své druhé EP, které je zároveň druhou půlí jejich prvního alba, které dohromady nese název „We are TH!S…and this is our SH!T“. Album shrnuje první etapu původní tvorby této energické čtveřice, která letos zaujala nejedno ucho i oko na letních festivalech. Ty totiž letos brázdila jak smyslu zbavená a zahrála si tak na takových akcích jako Metronome festival Prague, Rock for People, Colours of Ostrava, Benátská noc, Keltská noc nebo třeba Terezínská cihla.