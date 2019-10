Kdy: 12. 10., od 20 hodin

Kde: Klub Na Rampě

Za kolik: 100 korun

Slam poetry čím dál tím více okupuje mediální a kulturní prostor, o co však jde? To se těžko popisuje. Špetka dramatu, špetka pantomimy, ale především mluvené slovo. Soutěž, kterou mají v rukách diváci. Někdo tomu říká poezie okamžiku, někdo rýmovaný stand-up. Na čem se všichni shodnou, je, že základem slam poetry je text a interpret, který text předává, a to co nejautentičtěji a nejsugestivněji, neboť jde v první řadě o soutěž.

Soutěž, o jejímž průběhu a konci rozhodují především diváci, kteří tvoří porotu. Jde tak o nebývale interaktivní uměleckou disciplínu.



Leckdo říká, že Slam poetry není než rýmovaný stand-up. Plzeňský hvězdný slamer Martin Saidl dokazuje, že to není pravda. Jeho texty jsou erudované, k zamyšlení, hluboké, s přesahem no zkrátka brilantní. Brzy se o tom přesvědčíte.

Vystoupí:

DR. FILIPITCH (mistr ČR 2017)

LEF L´LEVIATAN (finalista MČR)

PÍ (přední člen Filipitchovy Armády)

SUFJÁN (muslim ze Sudet)

JAKEŠ (vítěz Slam poetry Kindergarden)

JÁCHYM (překvapení večera)

SAMUEL MACHAT aka SAMÍK (divoká karta)