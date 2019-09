Kdy: neděle 15.9., 10–17 hodin

Kde: Mšeno–přehrada

Za kolik: Zdarma

Originální komunitní trhy, které za poslední tři roky přilákaly na nečekaná místa v Liberci a Jablonci tisíce lidí, končí svou sezonu s bohatým programem a řadou novinek.



Za jejich vznikem stojí pět „tatržen“, a to Veronika Iblová, Kristýna Ptáčková, Kateřina Rosendorf, Aneta Reichmannová a Pavla Pilařová. „Tatrhy kombinují tři části, a to desing market, food market a bleší trh. Je to něco, co nám tu chybělo, a naším cílem je oslovit co nejširší spektrum lidí. Aby si každý návštěvník přišel na to své, co ho zajímá a baví. Chceme, aby se lidé hlavně pobavili, obešli stánky, dali si něco dobrého a poslechli si zajímavou hudbu. Prostě si užili pohodový den,“ nastínila poselství akce Veronika Iblová.



Ruch na jablonecké přehradě postupně utichá a sídliště se halí do podzimních barev. To se však změní v neděli. Objeví se zde více než 100 stánků mladých tvůrců a návrhářů. Podzimní tatrhy se navíc ponesou ve znamení špičkového jídla ze všech koutů republiky. „Základ tatrhů je vždy na tom nejlepším z místního jídla a pití, ale pomalu se nám začíná dařit lákat i skvělé kuchaře z větší dálky. Poprvé tu narazíte na food truck Medy Chef, kterého můžete znát z pardubických Automatických mlýnů, nebo pražská Mácova kára,“ uvedla Kristýna Ptáčková.

Ti, kdo dávají spíše přednost módě a designu, zajisté ocení přítomnost talentovaných řemeslníků a umělců, kteří představí své výtvory v rámci design marketu. Řada z nich se do Jizerských hor podívá poprvé, ale nebudou chybět ani stálice.

Organizátorky slibují i pestrý doprovodný program. Nebudou chybět jízdy na koních, workshopy pro děti i dospělé, autorské graffiti před zraky diváků, dětský koutek od nového jabloneckého hračkářství Grónská Země či kadeřnictví pod otevřeným nebem. O hudební program se postará například pouliční umělkyně Annie Pity, Juraj Hellebrandt či smyčcové kvarteto.