Jablonec n. N. - Sobota 1. června od 14.30 až 15.45, Kino Junior, Jablonec, vstupné je 130 korun.

Slavná čtveřice | Foto: Archiv Deníku

Co si představíte, když se řekne čtyřlístek? Ten s malým č je pro štěstí a budeme ho hledat někde na louce. A ten s velkým Č? No to je přece Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Už několik generací nás baví tyto kreslené postavičky. Dnešní babičky, které na Čtyřlístku vyrostly, kupují komiksové příběhy čtyř nerozlučných kamarádů zase svým vnoučatům. Výtvarník Jaroslav Němeček je jejich stvořitelem a díky němu se s nimi setkáváme už 50 let! Ale teď vás chceme pozvat do kina.