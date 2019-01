Liberecký kraj – Tomáš Hajíček s Bigbandem TXHX a skupina Gang Ala Basta jako předkapela hráli v sobotu 11. prosince v klubu Woko v Jablonci nad Nisou.

Frontman Krucipüsku Tomáš Hajíček | Foto: Tomáš Lánský

Tomáš, lídr drsné kapely Krucipüsk, představil s Bigbandem TXHX své 1. sólové album „Kocour v troubě“, vydané letos v listopadu. A nabídnul i další svou novinku, knihu „… arybařekla aneb TOMÁŠ HAJÍČEK v textech a obrazech“, jejíž název mluví sám za sebe.

Název desky Kocour v troubě a souvislost s obrázkem na obalu mi připadá jako slušný fór. Lze říct, že celé CD je pro vás jeden velký fór?

Celá deska je velmi vážná věc a musím jen pevně doufat, že si z toho legraci nikdo dělat nebude.

Sólové projekty členů slavných kapel vznikají po vyhazovech, při krizích, či když zrovna nemá mateřská kapela „do čeho píchnout“. Jak to bylo u alba Kocour v troubě?

Nacházel jsem se ve velké životní depresi, mateřská kapela neměla do čeho píchnout a chtěli mě vyhodit, syčáci.

Považujete to album za odvážný krok? A která písnička podle vás má nejblíž ke skupině Krucipüsk?

Vždy se mi líbily filmy, kde hlavní hrdina je odvážný. Já chci být taky odvážný třeba jako James Bond. A musím říci, že ani jedna píseň není podobná Krucipísku.

Které spřízněné či oblíbené kapely od nás či zvenku stály u kolébky Kocoura v troubě? Třeba i Waltari, kteří si své experimenty užívají?

Waltari bohužel neznám. Inspirací mi byla vlaková souprava projíždějící každou hodinu okolo studia.

„Tvoje budoucnost je černá díra, o tom se nesluší v médiích zpívat,“ zazní taky ze zajímavého rapu Bastard. A o čem se zpívat sluší?

Zpívat se sluší třeba o Vánocích, kráse, zradě, odplatě. A někdy i o lásce.



Je na albu i písnička, která by se – podle dnešních měřítek – do médií hodila? Vznikl „proto“ třeba poslední duet „Bejvá i dobře“?

Ano. Chtěl jsem oslovit celý svět, potažmo vesmír, protože jsem odvážný.

Film Bastardi jsem zatím neviděl. Jak moc vás zaujal, když v něm hrajete? Vždyť to mohla být jen pomoc kamarádovi režisérovi … a natáčení bývá někdy „opruz“. Jen klip trvá dlouho, natož film …

Režisér mým kamarádem nikdy nebyl a nebude. Film by to byl hezký, protože námět byl výborný, bohužel … Jediným kladem bylo, že jsem tam mohl stát po boku velkých herců jako je pan Potměšil, Přeučil či paní Šulcová, Buková atd.

Řekne nám ten film něco o nás samých? Proč na něj jít – když ne kvůli strýčkovi Tomášovi?

Snad proto, aby lidi otevřeli oči a jukli sem tam do reality.

Váš Krucipüsk si za ta léta vybudoval až kultovní status, lidi ho milují a hity zpívají na koncertech s vámi. Která z písniček Kocoura v troubě zůstane v repertoáru Krucipüsku?

Žádná, je to úplně jiný žánr.

Krucipüsk jsem dlouho neviděl, vaše zarostlá image mne tedy překvapila. Souvisela – a souvisí – už s vaší první sólovou deskou? Či se člověk prostě jednoho dne přestane holit a za čas je z něj Krakonoš?

Jste velmi všímavý, pane redaktore, a tnete do živého. Chci být Krakonoš.



Jak vzpomínáte na koncert před Ozzy Osbournem? Bylo to největší pódium, pod Řípem, kde jste kdy hráli? A zůstali jste, užili jste si pak bahenní apokalypsu při Korn a Ozzym?

Na těchto pódiích už jsme hráli jako předkapela Kabátu. Ten den jsme měli ještě další 2 koncerty. Museli jsme odjet.