Jablonec n. N. - Pátek 10. dubna: Klub Na Rampě Jablonec: 21.00 United flavour. Energická show, žhavá atmosféra. Moderní mix reggae, latina a hip hopu servírovaný charismatickou frontmankou Carmen a šesti zkušenými muzikanty. Support: Emergency JBC Station.

Skupina United Flavour se vrací po více jak roční pauze do českých a slovenských klubů, aby stejně jako při předchozím Unity tour 2007 zaplnila kluby svou energickou show. Jejich moderní mix reggae, latina a hip hopu servírovaný charismatickou frontmankou Carmen a šesti zkušenými muzikanty dokáže naživo vytvořit žhavou atmosféru, o které by mohl vyprávět již několikrát vyprodaný pražský Lucerna Music Bar…



Jarní klubové turné začalo 28. března v Ostravě a dohromady obsahuje jedenáct zastávek po českých a slovenských klubech. Kapela představí některé nové skladby, které připravuje na své druhé album a čtyři koncerty navíc okoření další skupiny - v Plzni to budou Prague Ska Conspiracy, v Havlíčkově Brodě Švihadlo a v Praze a Bratislavě slovenští A.M.O. Speciální lahůdku si United Flavour přichystali pro pražský koncert, kde vystoupí kromě A.M.O. i exkluzivní hosté z Velké Británie a Španělska. Konkrétně jeden z nejlepších britských reggae zpěváků YT a host z Barcelony, zpěvák Roe Delgado.



United Flavour mají za sebou úspěšný rok 2008. Na jaře slavili úspěchy v mezinárodní hudební soutěži International Live Award ve Vídni, kde obsadili v tvrdé konkurenci více jak tisíce kapel druhé místo. Vybrané skladby z debutové desky Unity vyšly na mezinárodních kompilacích a celé album bylo zařazeno do distribuce světových serverů obchodujících s hudbou. V rámci loňské festivalové sezóny navštívila skupina více jak dvacet akcí a vystoupila na zásadních reggae festivalech v sousedních zemích po boku světových hvězd jako jsou Max Romeo, Luciano, Sean Kuti, Alborosie a další. Během jara a léta navíc United Flavour rozjeli svůj vedlejší projekt doprovodné kapely s názvem „Flavour Band“. V roce 2008 doprovázel Flavour Band např. jamajský dancehallový kvartet Ward 21, duo Big Famili z Martiniku anebo slovenskou zpěvačku Tinu.