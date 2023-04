VIDEO, FOTO: V pivovaru Konrad vystoupily světové legendy drum and bass žánru

V pátek 21. dubna pivovar Konrad hostil jedinečnou hudební akci nazvanou Monkey Boom Hall: Lost In The Jungle. Džungle v pivovaru odstartovala v 19 hodin, ty neprogresivnější jména drum and bass žánru vystoupila na unikátní stage od jedné hodiny.

Monkey Boom Hall - Lost in The Jungle | Video: Deník/Martina Barochová