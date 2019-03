Na turné jste vyrazili ke svému poslednímu, již devátému albu Miss Maringotka. Přináší něco nečekaného, jiného, nebo se fanoušci mohou těšit na „klasické“ Wohnouty?

MH: Bohužel, či bohudík, je to klasika. Udělat něco nečekaného by znamenalo změnit žánr. Nebo zpívat německy. Zatím se ale držíme svého kopyta.

Jak vznikají názvy alb? Dáte hlavy dohromady nebo je tím někdo pověřený?

MH: Házíme do placu nápady a ten nejblbější se většinou chytne. Nebo zavoláme do Ústavu názvů desek.

Vystupujete v jabloneckém Eurocentru a není to rozhodně poprvé. Jak hodnotíte toto místo a jablonecké publikum?

MH: Máme rádi všechny města, v Jablonci už jsme hráli opravdu hodněkrát, takže se dobře známe. Vždycky to zde bylo super.

Vystupujete již více než 22 let. Můžete srovnat, jak se hraje dnes a ja před dvaceti lety? A jaký máte recept, že pořád držíte pospolu?

MH: Hraje se stejně, dřív to bylo všechno víc v punku, teď je to více profi. Recept na to, jak držet pospolu, je jednoduchý. Mazat se heřmánkovou mastí a uvědomit si, že lepší spoluhráče těžko seženete.

Wohnouti pomáhají nemocnici Itibo v africké Keni. Můžete přiblížit, jak tento projekt vznikl, jak se klukům daří získávat peníze pro nemocnici? Naposledy Honza Homola se zapojil do snahy získat prostředky na dýchací přístroj. Povedlo se?

HH: Nemocnice Itibo je úžasný projekt a my se ho rozhodli podpořit. Tři týdny natáčení v Africe vyústili ve viedoklip, který v odkazech upozorňuje na onu sbírku. Akce se vlastně povedla i nepovedla. Podařilo se nám natočit skvělé záběry a odvezli jsme si úžasné dobrodružství. Jen sbírku se nám nepodařilo naplnit a stále zbývá velká rezerva do úspěšného dotažení.

Dozví se jablonecké publikum o projektu Nemocnice Itibo a mohou se také zapojit?

HH: Dříve jsme vozili kasičku a fotografie, ale moc to nefungovalo, proto nyní propagujeme nejvíce stránku www.wohnoutiproitibo.cz, kde můžou všichni přispět a i se dozvědět všechny informace z cesty.