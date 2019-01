Jablonec n. N. – Jak na jarní očistu.

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou

To je název přednášky lektora Víta Syrového, někým přezdívaného také Ing. Éčko, jenž v jedné ze svých knih odkryl tajemství výrobců potravin a přídatné látky, tzv. éčka, seřadil podle stupnice 1–5 od neškodných po pro lidský organismus nepříznivě působících. „…je nutné, abychom skutečně převzali zodpovědnost za své zdraví i za způsob výživy svých dětí. Vždyť by nás mělo zajímat nejen to, jak nabízené potraviny chutnají, či nakolik mají pestře zbarvený obal či obsah, ale též možný dopad běžně konzumované stravy na náš zdravotní stav i na celkovou kvalitu našeho života…,“ píše v knize Tajemství výrobců potravin Vít Syrový, původem potravinářský chemik. Přednáška se koná v sobotu 5. března od 14.30 v DDM Vikýř.