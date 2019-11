Na pódiu se představilo hned 27 finalistů. Jejich pěvecké výkony hodnotilo jedenáct porotců. Mezi nimi například šansoniérka Zlatka Bartošková, zpěvačka a hlasová porotkyně Linda Finková, zpěvák David Deyl, Milan Šatník a Jiří Koběrský. Dále europoslanec Tomáš Zdechovský, Petr Ožana, Dagmar Vajdíková, Pavel Žur a v neposlední řadě také absolutní vítězka loňského ročníku Veronika Daniová.

O tom, že porotci neměli vůbec jednoduchou práci, svědčí i to, že se rozhodli mimo rámec udělit i čestná uznání. Získali je Adéla Bojanovská, Karolína Anna Bokstefflová, Iveta Čiháková, Jonáš Pilař a Anna Požická. Poslední jmenovaná se odnesla i Cenu kapely. Cenu diváka získala Nikola Horáková. Hvězdou I. kategorie do 12 let se stala Anna Marie Höppnerová z Prahy. Ve II. kategorii od 13 do 19 let zvítězila Karolína Rudolfová z Jablonce n. N. I vítězka III. kategorie Šárka Vltavská byla z Jablonce.

Absolutní vítězkou soutěže se stala jednoznačným rozhodnutím poroty nevidomá Nicol Pešková, která předvedla famózní pěvecký výkon. Píseň Mariky Gombitové „Vyznanie“, zvedla ze sedadel všechny posluchače. „Je třeba ocenit i vynikající aranž skladeb, pod kterými je podepsán Petr Hostinský. Ten společně s dalšími členy skupiny Sto zvířat doprovodil hudebně všechny finalisty,“ doplnil ředitel Městského divadla Jablonec a organizátor soutěže Pavel Žur.