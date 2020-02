V mezidobí těch 22 let mu tleskali ve všech koutech naší republiky, Evropě, Americe, Africe a dokonce i Dubaji, kde letos bude Expo. „Před pár lety jsem tam měl měsíční turné spolu s taneční skupinou. Prostě wau, taková druhá Amerika. Je to velmi zajímavé. V centru pro turisty je skvělá infrastruktura, dobré možnosti pracovat. Okolí je poušť a rozbořené domy. Ale velmi rád vzpomínám, byla to obrovská zkušenost,“ říká Aleš.