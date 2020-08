Zdroj: Archiv Anny Klápšťové

Jmenuji se Anna Klápšťová a žiji v Líšném nedaleko Malé Skály od malička v jednom domku s babičkou, která mě přivedla k pečení Díky tomu jsem se zúčastnila první české televizní série kulinářské show Peče celá země, kde jsem skončila jen těsně na celkovém druhém místě. Už odmalička jsem k babičce chodila nakukovat do kuchyně a její šikovnost, um, trpělivost a preciznost mě neustále nepřestávaly udivovat. Babička si většinou musela všechno udělat sama, takže já jsem většinou přihlížela a moc se jí do toho nemotala. Mě stačí, když mi někdo názorně předvede, jak na to, a já potom můžu doma trénovat dle libosti. První pečený výtvor byl určitě ,,Bohdalčin“ drobenkový koláč, pokud si dobře vzpomínám.