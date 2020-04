Sympatický brusič skla si za léta svého působení vybudoval dobré jméno, a to především ve světě. Drtivá většina zákazníků jsou ze zahraničí. Švýcaři, Američani, Francouzi. „Kontaktují mě většinou sami na základě doporučení. Moje výroba je malosériová a dá se říci co kus, to originál. Hodně vyrábím do zásoby a pak zákazníkům předložím nabídku. Hlavním produktem jsou ručně broušené parfémové flakóny s broušenými zátkami. Snažím se ale mít co nejširší sortiment, abych zaujal co nejvíce zákazníků. Lidé u mě dále najdou skleněná těžítka, glóbusy, pyramidy, sportovní trofeje, broušené vázy, ale umím vytvořit i výrobek podle požadavků zákazníka. Vyrábím také šperky z ručně tažených sklářských tyčí,“ říká šestačtyřicetiletý muž z Jablonce nad Nisou.