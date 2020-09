Zdroj: archiv Milana Černého

Pod jeho vedením začal v Hamrech fungovat výbor, hodně mu pomáhal Vladislav Prousek. „Zpočátku jsme neměli podporu města, spolupráce byla špatná, nejdůležitější bylo, abychom platili nájem městského zařízení. Později se vrátil Josef Hnídek, který vnesl do místního fotbalu nový impuls hlavně z pohledu trenérského, tedy doplňování kádru A mužstva. To se pak probojovalo až do divize. S dnešní spoluprací se starostou Jaroslavem Najmanem se to nedá srovnat. Město sportovní aktivity, a to nejen fotbal, velmi podporuje a svojí finanční spoluúčastí napomáhá modernizovat sportovní areál,“ popsal situaci v jednotě bývalý předseda.