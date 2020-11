Zdroj: Státní okresní archiv Liberec

A co fotil nejraději? Našel zalíbení v tzv. živé fotografii, fotil to, co mu život nabídl. „Dnes se tomu říká street foto. Je to taková pouliční reportáž. A to mne moc bavilo… Sem tam jsem si k tomu vyfotil něco v Jizerkách nebo v okolní přírodě, zátiší nebo třeba opuštěnou zeď.“ Jeho fotografické začátky znamenaly fotografování na film. Digitální foto přišlo až později. A protože o sobě říká, že není velký milovník počítačů, nemá rád a nelíbí se mu ani upravování fotek v počítači. A sáhne po tomto způsobu jen výjimečně. Na svém kontě má mnoho povedených snímků. Rád vzpomíná třeba na svoji závěrečnou práci při studiu v Ústí nad Labem. „Tehdy jsem si zvolil liberecký obchodní dům Ještěd a fotil všechno kolem sebe. Prostě život takového obchodního centra, zákazníky, prodavačky, to, co bylo zajímavé a stálo za fotku,“ zavzpomínal na jeden ze svých fotografických pokladů.