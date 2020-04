Po ukončení studia na Vyšší odborné škole ekonomické a po jednom roce zaměstnání v liberecké firmě jsem vycestovala do zahraničí. Nabývala zde životní zkušenosti, a snažila se přijít na to, co mě baví a čím bych se doma mohla živit. Od základní školy jsem tančila v taneční skupině Jatak a samozřejmě řešila i svoji vizáž. Když vystupujete před publikem, tak chcete zkrátka vypadat co nejlépe. Chtěla jsem, aby mě naplňovala i moje práce a pomáhala jak mě samotné, tak spoustě dalším ženám. Objevil se článek o novém přístroji na hubnutí. A už to jelo. Do dvou let jsem měla solidně rozjeté podnikání po celé republice.