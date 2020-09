Zdroj: Deník/Jan Sedlák

„A děláme to už přes dvacet let. Jsme malá agentura a bereme to jako velkou výhodu. Pracujeme totiž rychle a efektivně, žádné „já řeknu kolegovi a on se Vám ozve“, jen s minimálními režijními náklady,“ popisuje záběr Agentury ART David Jelínek. Své služby nabídl také v sousedních Vratislavicích, kde je dramaturgem na plný úvazek v „desítkách“.