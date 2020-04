Váží si toho, že jí ve škole dávají možnost takhle sportovat. Je v prvním ročníku jabloneckého Sportovního gymnázia Dr. Randy a studuje dobře. „Od října jsem byla ve škole ob týden. Měla jsem strach, jestli to zvládnu. V pololetí jsem ale měla všechny potřebné známky a dopsané testy. Snažím se, aby ve škole bylo všechno v pořádku a mohla jsem jezdit na závody. Jsem ráda, že mi to vedení školy a učitelé umožňují,“ uvedla Diana ke svým školním povinnostem.Teď má tedy čas na to, případné resty dohonit.